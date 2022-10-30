Ao vivo: Acompanhe análises do 2° turno das eleições no ES e no Brasil

Neste domingo (30) serão definidos os governantes do país e do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. A partir das 17 horas, a âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, conduz live de análises das eleições com os colunistas de A Gazeta, Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes, além de especialistas convidados. Você pode acompanhar a transmissão em tempo real no vídeo acima, nas redes sociais de A Gazeta e também na rádio CBN.