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Eleições 2022

Ao vivo: Acompanhe análises do 2° turno das eleições no ES e no Brasil

Âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, conduz live de análises das eleições com o time de jornalistas de A Gazeta e especialistas convidados

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2022 às 16:59
Neste domingo (30)  serão definidos os governantes do país e do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.  A partir das 17 horas, a âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, conduz live de análises das eleições com os colunistas de A Gazeta, Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes, além de especialistas convidados. Você pode acompanhar a transmissão em tempo real no vídeo acima, nas redes sociais de A Gazeta e também na rádio CBN
A partir das 17 horas, você também pode conferir a apuração dos votos feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em tempo real no site A Gazeta, basta clicar aqui.

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