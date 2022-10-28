2° turno: Onde votar? Como justificar? Tire todas as dúvidas sobre as eleições

Urna eletrônica Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. 2º turno: Onde votar? Como justificar? Tire todas as dúvidas sobre as eleições

Neste domingo (30), os brasileiros voltam às urnas para eleger presidente da República e, em 12 estados do Brasil, incluindo o Espírito Santo, os cidadãos também têm a missão de eleger um governador. E, às vésperas do segundo turno, muitos eleitores ainda buscam informações básicas sobre as Eleições 2022.

Dúvidas como consultar o local de votação, os nomes dos candidatos e como justificar o voto, estão entre os temas mais buscados do Google. Pensando nisso, A Gazeta preparou um guia respondendo as principais dúvidas pesquisadas nas últimas horas para ajudar o eleitor.

Veja as dúvidas frequentes e fique por dentro das Eleições 2022:

Quem são os candidatos à Presidência e ao governo do ES?

Mesmo há poucas horas das Eleições 2022, muitos ainda buscam pelos nomes dos candidatos que estão na disputa. Para ajudar a definir seu voto na reta final, veja a lista dos candidatos:

Como saber se fui convocado para ser mesário? Ainda posso me voluntariar?

Há quem ainda tenha dúvida se foi convocado para trabalhar como mesário no segundo turno, se podem recusar e quais são os benefícios em exercer esse papel tão importante no dia das eleições. Tire suas dúvidas:

Qual o horário de votação do segundo turno?

Assim como foi no primeiro turno, o horário de votação será de 8h às 17h.

Como posso justificar meu voto?

Alguns eleitores podem estar fora de seu local de votação ou, por algum motivo, não conseguir comparecer ao pleito. Então, confira como você pode justificar o seu voto no segundo turno:

O que acontece se eu não comparecer nas eleições e não justificar?

Entenda o que acontece com os eleitores que não comparEcem para votar e não justificam:

Posso votar sem o título? Perdi o título, posso votar? Posso votar usando o e-Título? Preciso levar outros documentos além do meu título?

Buscas referentes ao título de eleitor também estão em alta nesta reta final. Saiba mais sobre o documento e o que é preciso levar para votar:

Até que horas eu posso baixar o e-Título para usar no segundo turno?

Veja até quando você pode baixar o aplicativo:

O local de votação é o mesmo do primeiro turno?

Sim. O local de votação é o mesmo do primeiro turno. Veja como consultar o seu local de votação:

Posso votar em trânsito no segundo turno?

O pedido para solicitar o voto em trânsito para primiro e segundo turno deveria ser feito entre 18 de julho e 18 de agosto deste ano, prazo estipulado pela Justiça Eleitoral. Veja os locais para votar em trânsito no ES:

Posso votar para presidente em outro estado?

Sim, se você tiver solicitado o voto em trânsito, poderá votar para presidente mesmo que esteja em outro Estado.

Quantas justificativas eleitorais posso fazer?

Não há uma quantidade máxima de justificativa eleitoral. O eleitor pode se justificar em quantos pleitos forem necessários. Porém, deve ficar atento: caso não pagar multa ou não se justificar em três eleições consecutivas, terá o título cancelado.

Se eu não votei no primeiro turno, posso votar no segundo?

Sim, caso você não compareceu ao primeiro turno e não justificou a sua ausência, ainda poderá votar no segundo turno.

Não fiz a biometria. Posso votar?

Sim, o eleitor que não teve a biometria coletada poderá votar normalmente caso esteja com a situação regular na Justiça Eleitroal. Ele deve apenas levar um documento oficial com foto.

O que pode e o que não pode no dia da eleição?

Os eleitores, principalmente os novos, costumam ter dúvidas sobre esse assunto. Confira o que é permitido e o que não é no dia da eleição:

O que acontece se eu votar branco ou nulo?

Muitos eleitores usam dessas opções como forma de protesto e para manifestar sua indignação com os candidatos. Entenda o que acontece se você votar branco ou nulo:

Qual a ordem de votação no segundo turno?

Mesmo com poucos cargos na disputa, algumas pessoas tem dúvidas em relação a ordem de votação no segundo turno. Por isso, confira a ordem para não ficar perdido na hora de votar:

Tenho uma deficiência, posso pedir uma seção especial no segundo turno?

Os pedidos para votar em seção especial deveriam ser feitos até o dia 18 de agosto. Contudo, as pessoas com algum tipo de deficiência podem avisar ao mesário suas limitações para que medidas sejam tomadas. É permitido que uma pessoa de confiança entre na cabine de votação, com a permissão do mesário presidente, mas a pessoa não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral e nem de algum partido político.

Posso comprar bebidas alcoólicas no dia do segundo turno?

Posso fazer publicações em apoio ao meu candidato nas redes sociais no dia da eleição?

Muitos eleitores gostam de manifestar apoio ao seu candidato nas redes sociais, mas é preciso ter cuidado com o que se posta para não cometer crime. Veja o que você pode postar nas redes em dia de votação:

Por que existe segundo turno nas eleições?

No passado, não era necessário voltar às urnas, uma vez que a eleição era resolvida apenas com um único turno. Entenda o porque existe o segundo turno:

Terá ônibus de graça nas eleições?