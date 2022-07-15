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Eleições 2022

Como saber se vou ser mesário nas eleições? Posso recusar? Tire suas dúvidas

Convocação de quem vai trabalhar nas seções eleitorais no dia da votação já começou. Saiba quem pode ser chamado, quais os benefícios como se voluntariar ou como recusar a participação
Gabriela Oliveira

Gabriela Oliveira

Publicado em 

15 jul 2022 às 08:44

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 08:44

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) começou, na última segunda-feira (11), a convocar os 39 mil eleitores que vão atuar como mesários no Estado nos dois turnos das eleições, marcados para os dias 2 e 30 de outubro. O período de convocação vai até 3 de agosto, e os escolhidos serão avisados por e-mail, mensagens no celular e até por carta, no caso de zonas rurais com acesso limitado à internet.
Mas quais são os critérios usados pela Justiça Eleitoral para essa convocação? Qual é o perfil de quem vai trabalhar como mesário? É possível recusar o chamado? Há vantagens em exercer a função? Para responder essas e outras questões, A Gazeta preparou um tira-dúvidas para auxiliar os eleitores, com informações do TRE-ES e também Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Mesário no dia eleição: dois dias de folga no trabalho pelo serviço cívico
Mesários devem conferir documentação e coletar dados biométricos do eleitor no dia eleição Crédito: Divulgação

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE A ATUAÇÃO DOS MESÁRIOS NAS ELEIÇÕES

Quantos mesários vão trabalhar nas Eleições 2022?

Em todo o Brasil, o TSE informou que vai contar com a colaboração de cerca de dois milhões de mesários. No Espírito Santo, o TRE-ES vai convocar 39 mil eleitores para atuar nos dias de votação. 

Quando e como acontece a convocação?

A convocação teve início no dia 5 de julho no Brasil. No Espírito Santo, começou na última segunda-feira (11). O prazo para que os juízes eleitorais façam as nomeações vai até o dia 3 de agosto. Os mesários escolhidos serão avisados por e-mail, mensagem no celular ou por carta, se necessário, no caso de quem mora em locais com acesso limitado à internet.

Quais são os critérios usados para a escolha dos mesários?

Os mesários convocados pelo TRE-ES são, preferencialmente, eleitores da própria seção, com nível superior, que trabalhem como professores ou funcionários públicos.

Quem não pode ser mesário?

Não podem ser mesários: candidatos e seus parentes; membros de diretórios de partidos políticos; autoridades e agentes policiais; e quem pertence ao serviço eleitoral.

É possível se voluntariar para ser mesário?

Quem quiser se oferecer, de forma voluntária, para ser mesário nas eleições pode se inscrever através do aplicativo móvel do e-Título, na página do Canal do Mesário, no Portal do TSE e nos sites dos tribunais regionais, como o TRE-ES. Para ser mesário voluntário, é preciso ter mais de 18 anos e estar em dia com a Justiça Eleitoral.

É possível recusar a convocação para ser mesário?

Segundo o Código Eleitoral, os mesários terão prazo máximo de cinco dias, a contar do recebimento da convocação, para justificar a necessidade de ausência no exercício da função. O mesário deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito, juntamente à comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido será avaliado pelo juiz, que poderá aceitar ou não a justificativa.

Quais são os benefícios de atuar como mesário?

Quem trabalha em seções eleitorais no dia da votação tem alguns benefícios, como direito a auxílio-alimentação no valor máximo de R$ 45; dois dias de folga por cada dia trabalhado e ao concluir o treinamento, sem perder o salário. As folgas devem ser negociadas com a empresa, o órgão ou a instituição na qual a pessoa trabalhe. O serviço de mesário também pode ser usado como critério de desempate em concurso público (se estiver previsto no edital) e pode valer como horas complementares em cursos universitários (é preciso consultar o TRE de cada Estado para ver se esse benefício se aplica).

O mesário é remunerado?

Não. O mesário recebe auxílio-alimentação no valor máximo de R$ 45 no 1º turno e o mesmo valor no 2º turno das eleições, se houver.

Como funciona o treinamento para mesário?

O treinamento é feito a distância por meio de uma plataforma ou pelo aplicativo do mesário. Durante a preparação, os colaboradores são informados sobre o fluxo de votação, os procedimentos a serem adotados na seção eleitoral e as soluções para imprevistos. Alguns cartórios eleitorais podem oferecer, também, capacitação presencial.

A convocação é para trabalhar nos dois turnos ou somente no primeiro?

Os mesários são convocados para trabalhar nos dois turnos, se houver. Neste ano, o primeiro turno da eleição está marcado para acontecer no dia 2 de outubro e o segundo, no dia 30 de outubro.

Quem prestou serviço como mesário poderá faltar ao trabalho?

A lei prevê dois dias de folga para cada dia trabalhado nas eleições. Para isso, é necessário solicitar uma declaração ao chefe do cartório eleitoral e apresentar ao seu empregador, além de negociar os dias de folga.

Quais são as funções do mesário no dia da votação?

As funções dos mesários são divididas em presidente, primeiro e segundo mesários e secretário. O presidente é quem deve manter a ordem na zona eleitoral. O primeiro e segundo mesários são as pessoas que devem localizar o nome do eleitor no caderno de votação, fazer a coleta dos dados da biometria, pedir a assinatura, ditar o número do título ao presidente, entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos ao eleitor. Já o secretário é o responsável pelo preenchimento da ata da mesa receptora de votos.

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