Como saber se vou ser mesário nas eleições? Posso recusar? Tire suas dúvidas

Quem trabalha em seções eleitorais no dia da votação tem alguns benefícios, como direito a auxílio-alimentação no valor máximo de R$ 45; dois dias de folga por cada dia trabalhado e ao concluir o treinamento, sem perder o salário. As folgas devem ser negociadas com a empresa, o órgão ou a instituição na qual a pessoa trabalhe. O serviço de mesário também pode ser usado como critério de desempate em concurso público (se estiver previsto no edital) e pode valer como horas complementares em cursos universitários (é preciso consultar o TRE de cada Estado para ver se esse benefício se aplica).