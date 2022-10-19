Ônibus de graça nas eleições: Transcol vai dar passe livre e aumentar frota

Passei livre nos ônibus no domingo de eleição Crédito: Divulgação/Semobi

No domingo do segundo turno das eleições, no próximo dia 30 de outubro, os eleitores vão poder usar de graça os ônibus do Transcol na Grande Vitória. Além do passe livre, haverá aumento de frota em 70% para atender a demanda das eleições.

Serão mais de 1 mil ônibus nas ruas e a gratuidade será das 7 às 18 horas, segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Aos domingos, a circulação é de 600 veículos normalmente.

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“Vamos chegar a mais de 1 mil ônibus no domingo. Os passageiros vão poder entrar pela porta do meio ou pela porta traseira dos ônibus e os profissionais já vão estar todos orientados da medida”, detalhou o secretário.

Segundo Damasceno, o objetivo da medida é tentar diminuir a abstenção, facilitando o acesso às urnas. O secretário destacou ainda que a medida foi definida pelo governo antes mesmo da decisão do STF, que permitiu a gratuidade do transporte público no dia do segundo turno.

“A medida foi independente da decisão. O ministro fez uma orientação olhando o nível de abstenção nas urnas. A gente entende que a gratuidade pode sim ser um dos facilitadores”, frisa.

A passagem do Transcol no domingo custa R$ 3,65 (durante a semana é R$ 4,20). A previsão é que a medida seja confirmada em decreto ou portaria a ser publicada no Diário Oficial até segunda-feira (24).

DECISÃO DO STF

A medida foi anunciada depois de decisão do ministro Luís Roberto Barroso anunciada nesta terça-feira (18) que autorizou prefeitos e concessionárias a oferecerem transporte público gratuito no segundo turno das eleições sem que a medida configure crime eleitoral ou improbidade.

Nesta quarta (20), o Supremo Tribunal Federal (STF) está deliberando sobre o tema e já formou maioria para confirmar a decisão de Barroso. O ministro foi relator de uma ação apresentada pela Rede a respeito da oferta de transporte público no dia do segundo turno das eleições.