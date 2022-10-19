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Segundo turno

Ônibus de graça nas eleições: Transcol vai dar passe livre e aumentar frota

Serão mais de mil ônibus nas ruas da Grande Vitória no dia do segundo turno, sendo que a passagem será gratuita das 7 às 18 horas

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 19:13

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

19 out 2022 às 19:13
Passei livre nos ônibus no domingo de eleição
Passei livre nos ônibus no domingo de eleição Crédito: Divulgação/Semobi
No domingo do segundo turno das eleições, no próximo dia 30 de outubro, os eleitores vão poder usar de graça os ônibus do Transcol na Grande Vitória. Além do passe livre, haverá aumento de frota em 70% para atender a demanda das eleições.
Serão mais de 1 mil ônibus nas ruas e a gratuidade será das 7 às 18 horas, segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Aos domingos, a circulação é de 600 veículos normalmente.
Ônibus de graça nas eleições: Transcol vai dar passe livre e aumentar frota
“Vamos chegar a mais de 1 mil ônibus no domingo. Os passageiros vão poder entrar pela porta do meio ou pela porta traseira dos ônibus e os profissionais já vão estar todos orientados da medida”, detalhou o secretário.

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Segundo Damasceno, o objetivo da medida é tentar diminuir a abstenção, facilitando o acesso às urnas. O secretário destacou ainda que a medida foi definida pelo governo antes mesmo da decisão do STF, que permitiu a gratuidade do transporte público no dia do segundo turno.
“A medida foi independente da decisão. O ministro fez uma orientação olhando o nível de abstenção nas urnas. A gente entende que a gratuidade pode sim ser um dos facilitadores”, frisa.
A passagem do Transcol no domingo custa R$ 3,65 (durante a semana é R$ 4,20). A previsão é que a medida seja confirmada em decreto ou portaria a ser publicada no Diário Oficial até segunda-feira (24).

DECISÃO DO STF

A medida foi anunciada depois de decisão do ministro Luís Roberto Barroso anunciada nesta terça-feira (18) que autorizou prefeitos e concessionárias a oferecerem transporte público gratuito no segundo turno das eleições sem que a medida configure crime eleitoral ou improbidade.
Nesta quarta (20), o Supremo Tribunal Federal (STF) está deliberando sobre o tema e já formou maioria para confirmar a decisão de Barroso. O ministro foi relator de uma ação apresentada pela Rede a respeito da oferta de transporte público no dia do segundo turno das eleições.
O governo de Pernambuco foi um dos que já anunciaram que as passagens dos ônibus no dia do segundo turno serão de graça. Dessa forma, todas as linhas do sistema de transporte da Grande Recife terão passe livre no domingo. Por outro lado, a prefeitura de São Paulo já decidiu que não vai oferecer transporte gratuito para eleitores da cidade no dia do segundo turno.

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