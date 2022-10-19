Barco do aquaviário da Grande Vitória já está atracado no ES

Além dessa, outras duas embarcações também chegam ao Estado entre novembro e dezembro, vindas de Valença e Porto Seguro, na Bahia. O custo das embarcações inclui o custo total da operação, abrangendo também tripulação, equipamentos e serviço, totalizando R$ 612 mil mensais por barco. A operação será integrada à operação do Sistema Transcol, por meio do CartãoGV.