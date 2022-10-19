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Na Ilha da Fumaça

Barco do aquaviário da Grande Vitória já está atracado no ES

A embarcação estava em Recife, capital pernambucana; previsão é de que a operação seja iniciada até o fim deste ano

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 18:16

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

19 out 2022 às 18:16
Primeira embarcação do Sistema Aquaviário chega em Vitória
Primeira embarcação do Sistema Aquaviário chega em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A primeira embarcação que vai operar no novo aquaviário chegou à baía de Vitória nesta quarta-feira (19). Atracado na região da Ilha da Fumaça, o barco tem capacidade para 98 passageiros e dois tripulantes, e está equipado com ar-condicionado, banheiro, espaço para bicicletas, acessibilidade e wi-fi a bordo. A previsão é de que a operação seja iniciada até o fim deste ano.
O equipamento estava em Recife, capital de Pernambuco, e foi enviado ao Espírito Santo pelo mar. A informação foi repassada pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, no final de setembro.
Barco do aquaviário da Grande Vitória já está atracado no ES
Além dessa, outras duas embarcações também chegam ao Estado entre novembro e dezembro, vindas de Valença e Porto Seguro, na Bahia. O custo das embarcações inclui o custo total da operação, abrangendo também tripulação, equipamentos e serviço, totalizando R$ 612 mil mensais por barco. A operação será integrada à operação do Sistema Transcol, por meio do CartãoGV. 
Primeira embarcação do Sistema Aquaviário chega em Vitória
Embarcação do Novo Aquaviário de Vitória já está atracada na Capital, na Ilha da Fumaça Crédito: Fernando Madeira
A tarifa para utilizar o sistema aquaviário será a mesma do Sistema Transcol e o pagamento via CartãoGV. Os benefícios de gratuidade e passe escolar vigentes também valem para o aquaviário. A operação do novo sistema também seguirá o mesmo modelo de regras do Transcol para conexão temporal com os coletivos que passam nos pontos de ônibus próximos às estações.

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