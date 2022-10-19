A primeira embarcação que vai operar no novo aquaviário chegou à baía de Vitória nesta quarta-feira (19). Atracado na região da Ilha da Fumaça, o barco tem capacidade para 98 passageiros e dois tripulantes, e está equipado com ar-condicionado, banheiro, espaço para bicicletas, acessibilidade e wi-fi a bordo. A previsão é de que a operação seja iniciada até o fim deste ano.
O equipamento estava em Recife, capital de Pernambuco, e foi enviado ao Espírito Santo pelo mar. A informação foi repassada pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, no final de setembro.
Barco do aquaviário da Grande Vitória já está atracado no ES
Além dessa, outras duas embarcações também chegam ao Estado entre novembro e dezembro, vindas de Valença e Porto Seguro, na Bahia. O custo das embarcações inclui o custo total da operação, abrangendo também tripulação, equipamentos e serviço, totalizando R$ 612 mil mensais por barco. A operação será integrada à operação do Sistema Transcol, por meio do CartãoGV.
A tarifa para utilizar o sistema aquaviário será a mesma do Sistema Transcol e o pagamento via CartãoGV. Os benefícios de gratuidade e passe escolar vigentes também valem para o aquaviário. A operação do novo sistema também seguirá o mesmo modelo de regras do Transcol para conexão temporal com os coletivos que passam nos pontos de ônibus próximos às estações.