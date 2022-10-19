Telhado de ginásio poliesportivo cai em Conceição da Barra

O ginásio já estava interditado devido a problemas na estrutura e nesta quarta (19) o teto desabou. Não houve feridos Crédito: Reprodução

A estrutura do telhado do Ginásio Aluizio Feu Smirdele, em Conceição da Barra , cedeu na manhã desta quarta-feira (19). Não havia ninguém próximo ao local na hora do incidente e não houve registro de feridos. A Prefeitura do município informou que está atuando para retirar os destroços. Há oito meses aconteceu uma situação semelhante, quando parte da quadra, no distrito de Braço do Rio, colapsou e também caiu.

O local estava interditado porque uma parede que sustentava parte da estrutura metálica apresentava falhas. O problema havia sido identificado após uma vistoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) e de um grupo de técnicos da Prefeitura, explicou o secretário de infraestrutura e obras de Conceição da Barra, Thiago Missagia.

Havia o interesse de fazer uma obra de manutenção no local, que teve o processo de licitação aberto, mas não houve a execução do projeto por falta de recursos.

“Quando a atual gestão assumiu o governo, técnicos da prefeitura e do Crea-ES foram fazer uma vistoria da estrutura. O grupo identificou que não era possível fazer manutenção da quadra porque a parede da estrutura metálica estava comprometida. Desde então, o local foi interditado. Foi iniciado um processo licitatório para a retirada da estrutura, mas o processo não foi executado por falta de recursos”, disse Missagia.

Segundo o secretário, as obras de reforma da estrutura do telhado e da quadra devem acontecer a partir de janeiro de 2023.