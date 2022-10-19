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Estava interditado

Telhado de ginásio poliesportivo cai em Conceição da Barra

Estrutura já estava comprometida e obras de manutenção não foram executadas antes por falta de recursos. Prefeitura garante reforma em 2023

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 17:16

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 out 2022 às 17:16
Estrutura já havia colapsado antes e novamente cedeu
O ginásio já estava interditado devido a problemas na estrutura e nesta quarta (19) o teto desabou. Não houve feridos Crédito: Reprodução
A estrutura do telhado do Ginásio Aluizio Feu Smirdele, em Conceição da Barra, cedeu na manhã desta quarta-feira (19). Não havia ninguém próximo ao local na hora  do incidente e não houve registro de feridos. A Prefeitura do município informou que está atuando para retirar os destroços. Há oito meses aconteceu uma situação semelhante, quando parte da quadra, no distrito de Braço do Rio, colapsou e também caiu.
O local estava interditado porque uma parede que sustentava parte da estrutura metálica apresentava falhas. O problema havia sido identificado após uma vistoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) e de um grupo de técnicos da Prefeitura, explicou o secretário de infraestrutura e obras de Conceição da Barra, Thiago Missagia.
Havia o interesse de fazer uma obra de manutenção no local, que teve o processo de licitação aberto, mas não houve a execução do projeto por falta de recursos.
“Quando a atual gestão assumiu o governo, técnicos da prefeitura e do Crea-ES foram fazer uma vistoria da estrutura. O grupo identificou que não era possível fazer manutenção da quadra porque a parede da estrutura metálica estava comprometida. Desde então, o local foi interditado. Foi iniciado um processo licitatório para a retirada da estrutura, mas o processo não foi executado por falta de recursos”, disse Missagia.
Segundo o secretário, as obras de reforma da estrutura do telhado e da quadra devem acontecer a partir de janeiro de 2023.
*Com informações da TV Gazeta Norte

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