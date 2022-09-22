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Da Antártida para o ES

Vídeo: elefante-marinho é visto em praia de Conceição da Barra

O animal foi flagrado nadando e  ainda "pegou um sol", na areia da Praia da Guaxindiba, nesta quinta-feira (22)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 set 2022 às 16:31

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 16:31

Banhistas de uma praia de Conceição da Barra, litoral Norte do Espírito Santo, se depararam com uma visita inusitada e vinda do Sul da Antártida. Um elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina) foi flagrado nadando e tomando um sol nesta quinta-feira (22) na Praia da Guaxindiba.
Segundo o diretor do Instituto Orca, Lupércio Barbosa, trata-se de um animal adulto, que mede entre 2,80 metros e 3 metros, e não é incomum que essa espécie seja vista no litoral capixaba.
“É um animal proveniente da região próxima da Antártida, bem ao Sul. E acontece desses animais terem um deslocamento errático e virem parar nessas regiões com altitudes menores, podendo permanecer aqui por vários meses”, afirma.
Elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina) foi flagrado nadando e tomando um sol nesta quinta-feira (22) na praia da Guaxindiba
Elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina) foi flagrado nadando e tomando um sol nesta quinta-feira (22) na praia da Guaxindiba Crédito: Leitor | A Gazeta
Nos vídeos enviados por Leitores de A Gazeta, as pessoas que estavam no local se mantiveram longe do elefante-marinho. Lupércio afirma que essa é a melhor maneira de lidar ao se deparar com um animal como esse.
“A população deve colaborar. Evitar atrapalhar os momentos de descanso, que ele vem para a praia. É preciso não chegar muito perto, também não se aproximar com cachorro e outros animais. Ele vai e volta para o mar nos momento em que ele achar necessário”, explica.
A reportagem tenta contato com o Instituto Baleia Jubarte, responsável pelo monitoramento de animais marinhos da região. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

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