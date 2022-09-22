Vídeo: elefante-marinho é visto em praia de Conceição da Barra

Segundo o diretor do Instituto Orca, Lupércio Barbosa, trata-se de um animal adulto, que mede entre 2,80 metros e 3 metros, e não é incomum que essa espécie seja vista no litoral capixaba.

“É um animal proveniente da região próxima da Antártida, bem ao Sul. E acontece desses animais terem um deslocamento errático e virem parar nessas regiões com altitudes menores, podendo permanecer aqui por vários meses”, afirma.

Elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina) foi flagrado nadando e tomando um sol nesta quinta-feira (22) na praia da Guaxindiba Crédito: Leitor | A Gazeta

Nos vídeos enviados por Leitores de A Gazeta, as pessoas que estavam no local se mantiveram longe do elefante-marinho. Lupércio afirma que essa é a melhor maneira de lidar ao se deparar com um animal como esse.

“A população deve colaborar. Evitar atrapalhar os momentos de descanso, que ele vem para a praia. É preciso não chegar muito perto, também não se aproximar com cachorro e outros animais. Ele vai e volta para o mar nos momento em que ele achar necessário”, explica.