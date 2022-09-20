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Filhote de baleia é resgatado após encalhar em praia de São Mateus

Segundo o Instituto Baleia Jubarte, esse “bebê” mede cerca de 10 metros e é uma baleia-de-bryde; ele foi devolvido para o mar nesta terça-feira (20)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 set 2022 às 16:49

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 16:49

Filhote de baleia é resgatado após encalhar em praia de São Mateus
Filhote de baleia é resgatado após encalhar em praia de São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Um filhote de baleia foi resgatado na manhã desta terça-feira (20), após encalhar na Praia de Guriri, em São Mateus, no litoral Norte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Baleia Jubarte, esse “bebê” mede cerca de 10 metros e é de uma espécie popularmente conhecida como baleia-de-bryde (Balaenoptera edeni). Depois de receber atendimento no local, ele foi solto no mar durante esta tarde.
Filhote de baleia é resgatado após encalhar em praia de São Mateus
Filhote de baleia é resgatado após encalhar em praia de São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Pessoas que passavam pela praia encontraram o filhote e acionaram a Secretária Municipal de Meio Ambiente, que alertou a Ambipar Response (antiga CTA Meio Ambiente) e o Instituto Baleia Jubarte. Juntas, as equipes conseguiram desencalhar o animal, que estava muito magro e debilitado, com marcas de mordida de tubarão.
Filhote de baleia é resgatado após encalhar em praia de São Mateus
Segundo o Instituto Baleia Jubarte, a espécie não é comum no litoral capixaba e costuma viver no litoral de São Paulo e em águas mais profundas. Quando adulta, a baleia-de-bryde pode chegar a 15 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas (10 mil kg).
Agora, já no mar, o filhote segue sendo monitorado pela equipe da Ambipar Response para caso retorne à costa do Espírito Santo.
Filhote de baleia é resgatado após encalhar em praia de São Mateus
Filhote de baleia é resgatado após encalhar em praia de São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Um levantamento do Projeto Baleia Jubarte aponta que, desde o início desta temporada das baleias-jubarte, que acontece entre junho e outubro, 73 animais já apareceram encalhados em praias de todo o Brasil. Ao longo da costa capixaba, foram registradas sete baleias encalhadas.

Atualização

21/09/2022 - 9:43
Após publicação desta matéria, a reportagem recebeu a informação de que o CTA Meio Ambiente agora pertence à empresa Ambipar Group e atende por Ambipar Response. O texto foi atualizado.

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