Um filhote de baleia foi resgatado na manhã desta terça-feira (20), após encalhar na Praia de Guriri, em São Mateus, no litoral Norte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Baleia Jubarte, esse “bebê” mede cerca de 10 metros e é de uma espécie popularmente conhecida como baleia-de-bryde (Balaenoptera edeni). Depois de receber atendimento no local, ele foi solto no mar durante esta tarde.
Pessoas que passavam pela praia encontraram o filhote e acionaram a Secretária Municipal de Meio Ambiente, que alertou a Ambipar Response (antiga CTA Meio Ambiente) e o Instituto Baleia Jubarte. Juntas, as equipes conseguiram desencalhar o animal, que estava muito magro e debilitado, com marcas de mordida de tubarão.
Filhote de baleia é resgatado após encalhar em praia de São Mateus
Segundo o Instituto Baleia Jubarte, a espécie não é comum no litoral capixaba e costuma viver no litoral de São Paulo e em águas mais profundas. Quando adulta, a baleia-de-bryde pode chegar a 15 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas (10 mil kg).
Agora, já no mar, o filhote segue sendo monitorado pela equipe da Ambipar Response para caso retorne à costa do Espírito Santo.
Um levantamento do Projeto Baleia Jubarte aponta que, desde o início desta temporada das baleias-jubarte, que acontece entre junho e outubro, 73 animais já apareceram encalhados em praias de todo o Brasil. Ao longo da costa capixaba, foram registradas sete baleias encalhadas.
Atualização
21/09/2022 - 9:43
Após publicação desta matéria, a reportagem recebeu a informação de que o CTA Meio Ambiente agora pertence à empresa Ambipar Group e atende por Ambipar Response. O texto foi atualizado.