Morre macaco barbado atropelado em rodovia de Cachoeiro

O macaco bugio (Alouatta seniculus), conhecido como guariba ou macaco barbado, resgatado na última segunda-feira (29) após ser atropelado em uma rodovia em Pacotuba, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (31). Ele recebia cuidados na clínica veterinária do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Alegre.
Segundo a chefe da Floresta Nacional (Flona) de Pacotuba, Augusta Rosa Guimarães, o animal – que chegou a receber o nome de ‘Rafiki’ enquanto esteve sob cuidados – sofreu duas fraturas de crânio e não resistiu aos ferimentos. O corpo do macaco foi encaminhado à necropsia no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Segundo a divulgação da Flona de Pacotuba, que resgatou o animal, no dia anterior, a unidade já havia informado que o estado de saúde do animal era delicada. Ele estava sem coordenação motora e se alimentava com ajuda dos funcionários da clínica veterinária do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Alegre.
A direção da unidade explicou que, devido ao período de seca, os animais saem em busca de alimento e água e atravessam a rodovia. Por conta da imprudência e do excesso de velocidade de alguns motoristas, eles acabam sendo vítimas de atropelamento.