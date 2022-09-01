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Morre macaco barbado atropelado em rodovia de Cachoeiro

Animal resgatado na segunda-feira (29) após atropelamento em Pacotuba, no interior do município, sofreu duas fraturas no crânio. Corpo foi encaminhado à necropsia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 set 2022 às 10:09

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 10:09

Macaco barbado é resgatado após ser atropelado em rodovia de Cachoeiro
Macaco barbado é resgatado após ser atropelado em rodovia de Cachoeiro Crédito: Divulgação/ Floresta Nacional de Pacotuba
macaco bugio (Alouatta seniculus), conhecido como guariba ou macaco barbado, resgatado na última segunda-feira (29) após ser atropelado em uma rodovia em Pacotuba, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (31). Ele recebia cuidados na clínica veterinária do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Alegre.
Segundo a chefe da Floresta Nacional (Flona) de Pacotuba, Augusta Rosa Guimarães, o animal – que chegou a receber o nome de ‘Rafiki’ enquanto esteve sob cuidados – sofreu duas fraturas de crânio e não resistiu aos ferimentos. O corpo do macaco foi encaminhado à necropsia no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Segundo a divulgação da Flona de Pacotuba, que resgatou o animal, no dia anterior, a unidade já havia informado que o estado de saúde do animal era delicada. Ele estava sem coordenação motora e se alimentava com ajuda dos funcionários da clínica veterinária do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Alegre.
A direção da unidade explicou que, devido ao período de seca, os animais saem em busca de alimento e água e atravessam a rodovia. Por conta da imprudência e do excesso de velocidade de alguns motoristas, eles acabam sendo vítimas de atropelamento.

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