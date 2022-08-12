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5 hectares

Idaf flagra desmatamento em área de reserva de Mata Atlântica em Itaguaçu

No local, foram desmatadas espécies raras de árvores, como a Peroba e a Braúna, madeiras com elevado valor comercial; proprietário autuado pelo órgão
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 ago 2022 às 20:14

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 20:14

Idaf flagra desmatamento em Reserva de Mata Atlântica em Itaguaçu
Idaf flagra desmatamento em Reserva de Mata Atlântica em Itaguaçu Crédito: Idaf
Cinco hectares — equivalentes a cerca de cinco campos de futebol — de Mata Atlântica estavam sendo desmatados em uma área de Reserva Legal, no distrito de Itaimbé, no município de Itaguaçu, no Noroeste do Estado. A situação foi flagrada na manhã desta sexta-feira (12), após fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). Segundo o órgão, o desmate era feito pelo dono da propriedade, que invadiu e desmatou também uma propriedade vizinha.
As reservas legais são obrigatórias por lei para os imóveis rurais e devem ser preservadas. Os técnicos mapearam a área, que estava em estágio de regeneração, com o auxílio de um drone. O gerente do Idaf, Mauro Rossoni, que participou da ação, explicou que no local foram desmatadas espécies raras de árvores, como a Peroba e a Braúna.
Idaf flagra desmatamento em Reserva de Mata Atlântica em Itaguaçu
No local foram desmatadas espécies raras de árvores de acordo com o que foi averiguado pelo Idaf Crédito: Idaf
“Nesse caso em que houve desmatamento na Reserva Legal, a área deve ser recuperada imediatamente para a preservação das paisagens naturais e da biodiversidade, além da manutenção do equilíbrio ecológico, dos recursos hídricos e da vegetação nativa das regiões do entorno da propriedade rural”, disse o gerente.
O infrator já foi identificado. Ele será autuado por crime ambiental e terá que reflorestar a área. A empresa contratada pelo homem para realizar a retirada das árvores com uma retroescavadeira também será autuada. Tanto o infrator quanto a empresa serão penalizados com multa. O valor não foi informado.
Idaf flagra desmatamento em Reserva de Mata Atlântica em Itaguaçu
Idaf flagra desmatamento em Reserva de Mata Atlântica em Itaguaçu Crédito: Idaf

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