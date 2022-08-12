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Casa pega fogo e cozinha fica destruída em Cachoeiro

Todos os itens que estavam no ambiente foram queimados e destruídos. A moradora não estava no local no momento do incêndio e foi avisada pela filha
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

12 ago 2022 às 19:07

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 19:07

Uma casa pegou fogo na última quinta-feira (11) no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a porta da cozinha, assim como o telhado e toda a mobília do cômodo ficaram destruídos.
No local, os combatentes informaram que se tratava de um incêndio em uma residência de um pavimento e que, ao chegarem lá, o fogo já havia se extinguido. “A equipe realizou rescaldo, desligamento da energia elétrica, isolamento do local e instrução aos moradores sobre os riscos”, divulgou, em nota.
O Corpo de Bombeiros também comunicou que a porta da cozinha foi totalmente destruída, assim como o telhado, fogão, um sofá, roupas, geladeira, e todos os itens que se encontravam no espaço. “Os outros cômodos tiveram itens preservados”, informou.
Casa pega fogo e cozinha fica destruída em Cachoeiro de Itapemirim
A cozinha da casa ficou totalmente destruída após o incêndio que ocorreu no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Mirian Gomes

CHEIRO DE FUMAÇA

Para a produção da TV Gazeta Sul, a moradora do local, a autônoma Mirian Gomes, contou que estava na casa de uma filha, no bairro Santa Helena, quando recebeu a ligação de outra filha informando ter sentindo cheiro de fumaça, visto que ela mora nos fundos da residência. Ao chegar em casa, Mirian viu que a residência em que vivia sozinha estava pegando fogo.
A moradora recebeu a ligação por volta das 15h. As chamas, segundo ela, foram apagadas pelos vizinhos e, em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou e terminou o trabalho.
Mirian ainda não sabe se vai acionar a perícia para confirmar as causas do incêndio, mas ela acredita que tenha sido causado por um curto-circuito. “Tenho certeza que foi por causa da fiação, pois o incêndio começou do lado de trás do sofá onde passava uma fiação”, falou.
Questionada pela reportagem qual foi o motivo do incêndio, os bombeiros responderam que não dispõem dessa informação.

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