Casa pega fogo e cozinha fica destruída em Cachoeiro

No local, os combatentes informaram que se tratava de um incêndio em uma residência de um pavimento e que, ao chegarem lá, o fogo já havia se extinguido. “A equipe realizou rescaldo, desligamento da energia elétrica, isolamento do local e instrução aos moradores sobre os riscos”, divulgou, em nota.

Bombeiros Corpo de também comunicou que a porta da cozinha foi totalmente destruída, assim como o telhado, fogão, um sofá, roupas, geladeira, e todos os itens que se encontravam no espaço. “Os outros cômodos tiveram itens preservados”, informou.

A cozinha da casa ficou totalmente destruída após o incêndio que ocorreu no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Mirian Gomes

CHEIRO DE FUMAÇA

Para a produção da TV Gazeta Sul, a moradora do local, a autônoma Mirian Gomes, contou que estava na casa de uma filha, no bairro Santa Helena, quando recebeu a ligação de outra filha informando ter sentindo cheiro de fumaça, visto que ela mora nos fundos da residência. Ao chegar em casa, Mirian viu que a residência em que vivia sozinha estava pegando fogo.

A moradora recebeu a ligação por volta das 15h. As chamas, segundo ela, foram apagadas pelos vizinhos e, em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou e terminou o trabalho.

Mirian ainda não sabe se vai acionar a perícia para confirmar as causas do incêndio, mas ela acredita que tenha sido causado por um curto-circuito. “Tenho certeza que foi por causa da fiação, pois o incêndio começou do lado de trás do sofá onde passava uma fiação”, falou.