Casa pega fogo e cozinha fica destruída em Cachoeiro

Uma casa pegou fogo na última quinta-feira (11) no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a porta da cozinha, assim como o telhado e toda a mobília do cômodo ficaram destruídos.
No local, os combatentes informaram que se tratava de um incêndio em uma residência de um pavimento e que, ao chegarem lá, o fogo já havia se extinguido. “A equipe realizou rescaldo, desligamento da energia elétrica, isolamento do local e instrução aos moradores sobre os riscos”, divulgou, em nota.
CHEIRO DE FUMAÇA
Para a produção da TV Gazeta Sul, a moradora do local, a autônoma Mirian Gomes, contou que estava na casa de uma filha, no bairro Santa Helena, quando recebeu a ligação de outra filha informando ter sentindo cheiro de fumaça, visto que ela mora nos fundos da residência. Ao chegar em casa, Mirian viu que a residência em que vivia sozinha estava pegando fogo.
Mirian ainda não sabe se vai acionar a perícia para confirmar as causas do incêndio, mas ela acredita que tenha sido causado por um curto-circuito. “Tenho certeza que foi por causa da fiação, pois o incêndio começou do lado de trás do sofá onde passava uma fiação”, falou.
Questionada pela reportagem qual foi o motivo do incêndio, os bombeiros responderam que não dispõem dessa informação.