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Causa desconhecida

Carros estacionados pegam fogo em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo o Corpo de Bombeiros três veículos pegaram fogo às margens de uma rodovia, na tarde de domingo (1). Bombeiros combateram as chamas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 ago 2022 às 11:46

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 11:46

Carros pegam fogo em Cachoeiro de Itapemirim
Os veículos estavam às margens da rodovia e não se sabe como o fogo começou Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um incêndio chamou a atenção de quem passou pela rua Baixo Guandu, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (1°). Segundo o Corpo de Bombeiros três veículos pegaram fogo às margens da via.
As causas do incêndio não foram informadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada e no local, encontraram os três automóveis em chamas. Os carros estavam estacionados na rua, mas nenhum proprietário se apresentou no local para os militares. Os bombeiros realizaram o combate, extinguindo as chamas. Não houve feridos.

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