Carros estacionados pegam fogo em Cachoeiro de Itapemirim

Os veículos estavam às margens da rodovia e não se sabe como o fogo começou

As causas do incêndio não foram informadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada e no local, encontraram os três automóveis em chamas. Os carros estavam estacionados na rua, mas nenhum proprietário se apresentou no local para os militares. Os bombeiros realizaram o combate, extinguindo as chamas. Não houve feridos.