Carros estacionados pegam fogo em Cachoeiro de Itapemirim

Um incêndio chamou a atenção de quem passou pela rua Baixo Guandu, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (1°). Segundo o Corpo de Bombeiros três veículos pegaram fogo às margens da via.
As causas do incêndio não foram informadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada e no local, encontraram os três automóveis em chamas. Os carros estavam estacionados na rua, mas nenhum proprietário se apresentou no local para os militares. Os bombeiros realizaram o combate, extinguindo as chamas. Não houve feridos.