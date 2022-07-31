Motorista é retirado de carro após capotamento na ES 168, em Iúna

Os militares perceberam que o corpo do motorista não estava agarrado às ferragens, mas a posição em que estava dificultava a retirada da vítima. O Corpo de Bombeiros usou uma prancha rígida e uma corda, criou um apoio, e a vítima foi retirada pela porta traseira do carro. De acordo com os bombeiros, esse procedimento foi utilizado para manter a estabilidade e evitar agravar lesões. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente.