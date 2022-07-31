Motorista é retirado de carro após capotamento na ES 168, em Iúna

Um carro capotou na ES 168, em Iúna, no Sul do Estado, na manhã deste domingo (31). O motorista do veículo ficou preso às ferragens, depois de perder o controle do carro, que desceu um barranco e parou com as rodas viradas para cima.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou ao local o motorista estava desorientado e sentia fortes dores na clavícula esquerda.
Os militares perceberam que o corpo do motorista não estava agarrado às ferragens, mas a posição em que estava dificultava a retirada da vítima. O Corpo de Bombeiros usou uma prancha rígida e uma corda, criou um apoio, e a vítima foi retirada pela porta traseira do carro. De acordo com os bombeiros, esse procedimento foi utilizado para manter a estabilidade e evitar agravar lesões. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente.
Com informações de Erika Carvalho