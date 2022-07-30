Fuga de carro, acidente e dois baleados em tiroteio em Vila Velha

Carro que motorista de aplicativo dirigia, mesmo baleado, bateu contra um fusca Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois homens, um de 39 e outro de 36 anos, foram baleados durante uma tentativa de homicídio que ocorreu no bairro Aribiri, em Vila Velha , na noite desta sexta-feira (29). O crime aconteceu na rua ao lado do campo de futebol do bairro e deixou os moradores assustados.

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, testemunhas contaram que pelo menos quatro bandidos chegaram de bicicleta e de carro em um bar da região. Em seguida, pediram para o dono do estabelecimento fechar as portas com vários clientes dentro e, do lado de fora, abriram fogo contra duas pessoas.

O motorista de aplicativo, mesmo baleado na cabeça, conseguiu dirigir por mais de um quilômetro até o bairro Dom João Batista. No local, ele bateu contra um fusca que estava estacionado na rua. Para a reportagem, o morador contou estar assistindo novela quando o acidente aconteceu.

Ele disse ainda que ouviu os tiros e, quando saiu de casa para conferir o que tinha acontecido, viu o rapaz baleado dentro do veículo. O carro do motorista de aplicativo ficou bastante danificado. A pancada foi tão forte que também arrancou a roda do fusca.

"Estava vendo Pantanal. Escutei os tiros, o cara veio de lá para cá e deu uma pancada nesse carro. Quando abri a janela vi que tinha sido no meu carro. Foi um barulho muito forte. Tinha um rapaz baleado dentro do carro com as portas todas abertas", contou o morador.

Após a colisão, o motorista de aplicativo foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. O outro ferido, que levou um tiro nas nádegas, buscou atendimento no PA da Glória, também em Vila Velha. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse, em nota, que no final da noite desta sexta-feira foi acionada para verificar a informação de que havia um homem alvejado dentro de um veículo no bairro Dom João Batista, em Vila Velha.

"No local, os militares constataram o fato e socorreram a vítima até o Hospital Antônio Bezerra de Farias, onde, em seguida deu entrada outro homem ferido por disparo nas nádegas. Segundo a vítima, ela estava em um bar no bairro Aribiri e, depois de ouvir muitos tiros, percebeu que havia sido atingido", informou a PM. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato. Segundo a corporação, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

Questionada para dar mais detalhes sobre o caso, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação foi repassada.