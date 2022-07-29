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Bairro Ataíde

Polícia investiga furtos de fios por falsos técnicos em Vila Velha

Em mensagens nas redes sociais, moradores alertam para o perigo; três suspeitos foram detidos nesta sexta-feira (29) com dois rolos grandes de fios de cobre
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

29 jul 2022 às 19:09

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 19:09

A polícia está de olho em denúncias de suspeitos que estão se passando por técnicos de telefonia para furtarem fios de cobre na região de Ataíde, em Vila Velha. Moradores têm feito o alerta pelas redes sociais e o caso já está sendo investigado pelas autoridades.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, "as forças de segurança têm conhecimento da denúncia e trabalham para resolução". Eles informaram, ainda, que "a Guarda Municipal tem realizado patrulhamento preventivo e, junto a fiscalização, realizado a Operação Hefesto, que fiscaliza postos de comercialização de sucatas".

PRISÕES DURANTE A MADRUGADA

Polícia Militar informou que três suspeitos foram abordados pela região, na madrugada desta sexta-feira (29), com uma sacola contendo dois rolos grandes de fios de cobre. O trio disse que encontrou o material próximo a uma empresa de telefonia.
Apesar das alegações, os militares encontraram com eles uma bolsa com alicates de corte, facas, chave de grifo e de fenda, além de ser constatado que um deles tinha diversas passagens por furto e roubo. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional do município.  Após o depoimento, eles foram liberados, "já que não foram identificadas vítimas e os representantes das empresas de telefonia não reconheceram os fios. O caso seguirá sob investigação", informou a Polícia Civil
A corporação orientou que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, pelo site delegaciaonline.sesp.es.gov.br.
"A população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", reforçou a corporação, em nota.

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