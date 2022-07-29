Jovem se passava por delegado para ter fotos íntimas de menores no ES

Suspeito se passava pelo delegado Brenno Andrade (foto) para conseguir fotos íntimas de menores de idade Crédito: Elis Carvalho

Um jovem de 21 anos, que passava pelo delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), Brenno Andrade, com o objetivo de adquirir fotos intimas de menores foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (27), em Vila Velha . O nome do preso não foi divulgado.

Segundo a polícia, ele foi preso durante cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão na casa dele. O bairro não foi divulgado.

O delegado Brenno Andrade disse que ficou sabendo que o jovem se passava por ele em maio, após uma adolescente de 17 anos o ter procurado nas redes sociais contando que um homem usando o nome dele pediu fotos e vídeos para menores. A menina enviou prints ao delegado que mostravam o golpista agindo.

"Em 2021 ele conseguiu diversas fotos e vídeos íntimos de menores. A partir do momento que uma menor mandava uma foto para ele, ele começava a fazer ameaças, 'olha se você não me passar mais fotos eu vou fazer a divulgação da que eu já tenho', e ele cumpria isso, ele fazia a divulgação", explicou o delegado.

As investigações apontam que ele também pode ter atuado em outros estados. Foram apreendidos na casa do suspeito celulares e tablets, que passarão por perícia para identificar outras vítimas.