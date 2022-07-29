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Preso em Vila Velha

Jovem se passava por delegado para ter fotos íntimas de menores no ES

O suspeito, de 21 anos fingiu ser o delegado Brenno Andrade, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e foi preso nesta quarta (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2022 às 13:42

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 13:42

Delegado Brenno Andrade fala sobre autuação de empresário
Suspeito se passava pelo delegado Brenno Andrade (foto) para conseguir fotos íntimas de menores de idade Crédito: Elis Carvalho
Um jovem de 21 anos, que passava pelo delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), Brenno Andrade, com o objetivo de adquirir fotos intimas de menores foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (27), em Vila Velha. O nome do preso não foi divulgado.
Segundo a polícia, ele foi preso durante cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão na casa dele. O bairro não foi divulgado.
O delegado Brenno Andrade disse que ficou sabendo que o jovem se passava por ele em maio, após uma adolescente de 17 anos o ter procurado nas redes sociais contando que um homem usando o nome dele pediu fotos e vídeos para menores. A menina enviou prints ao delegado que mostravam o golpista agindo.
"Em 2021 ele conseguiu diversas fotos e vídeos íntimos de menores. A partir do momento que uma menor mandava uma foto para ele, ele começava a fazer ameaças, 'olha se você não me passar mais fotos eu vou fazer a divulgação da que eu já tenho', e ele cumpria isso, ele fazia a divulgação", explicou o delegado.
As investigações apontam que ele também pode ter atuado em outros estados. Foram apreendidos na casa do suspeito celulares e tablets, que passarão por perícia para identificar outras vítimas.
O jovem deve responder por falsidade ideológica, usurpação de função pública, armazenamento e compartilhamento de fotos íntimas de menores.

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