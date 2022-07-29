Homem é agredido com pauladas na cabeça em Nova Almeida, na Serra

Um homem foi agredido com pauladas na cabeça depois de uma discussão no bairro Nova Almeida, na Serra, no início da noite desta quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.
Aos policiais, que foram até o hospital, a vítima narrou que estava em um hortifruti de Nova Almeida, quando começou a discutir com outro homem. Em seguida, ele foi agredido pelo suspeito, que fugiu. O nome do agressor e a motivação da discussão não foram divulgados.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, ninguém foi detido.
A polícia não confirmou se a agressão teria alguma relação com os confrontos armados que vêm acontecendo em Nova Almeida nos últimos dias. Desde quarta-feira (27), os conflitos na região já deixaram dois mortos, além de relatos de toque de recolher, ameaças a comerciantes e paralisação de circulação de ônibus do Transcol.