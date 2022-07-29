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Briga

Homem é agredido com pauladas na cabeça em Nova Almeida, na Serra

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em um hortifruti quando começou a discutir com outro homem, que o agrediu
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 jul 2022 às 11:28

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 11:28

Um homem foi agredido com pauladas na cabeça depois de uma discussão no bairro Nova Almeida, na Serra, no início da noite desta quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.
Aos policiais, que foram até o hospital, a vítima narrou que estava em um hortifruti de Nova Almeida, quando começou a discutir com outro homem. Em seguida, ele foi agredido pelo suspeito, que fugiu. O nome do agressor e a motivação da discussão não foram divulgados.
Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, ninguém foi detido.
A polícia não confirmou se a agressão teria alguma relação com os confrontos armados que vêm acontecendo em Nova Almeida nos últimos dias. Desde quarta-feira (27), os conflitos na região já deixaram dois mortos, além de relatos de toque de recolher, ameaças a comerciantes e paralisação de circulação de ônibus do Transcol.

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