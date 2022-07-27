Dia de tensão na Serra tem dois mortos, ataque a DPM e carro jogado em rio

Um policial militar de folga que passava pelo local acabou baleado de raspão na mão e também atirou contra um suspeito, que levou um tiro de raspão e foi socorrido. Ainda resultado da confusão, outro homem foi atingido e morreu no hospital. Até o momento, não há informações sobre a identidade dele ou em qual momento da confusão ele foi ferido.

O clima de tensão na região teve início na última semana. "Fizemos uma ação nesse mesmo local, onde os criminosos fazem a distribuição de drogas. Na semana passada os militares conseguiram flagrar isso. Nesse momento, ao ser dado voz de abordagem, vários criminosos saíram, entre eles o envolvido na ação desta quarta-feira. Ele estava com a mesma arma que utilizou hoje (27)", disse o capitão Diego D'avilla, subcomandante da 14ª Companhia Independente da PM.

Após novas denúncias, uma ação foi montada no local, nesta quarta-feira (27). "Tentaram abordar vários indivíduos, entre eles o cidadão que infelizmente veio a óbito. Esse cidadão empreendeu fuga. Vendo que não teria condições de fugir, ele sacou uma arma da cintura na intenção de atirar nos policiais. Antes dele conseguir, os policiais efetuaram um disparo que acertou ele", relatou o capitão Diego D'avilla.

Jeferson chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. De acordo com o subcomandante da 14ª Companhia Independente da PM, o jovem era apontado como um dos chefes do tráfico da região e tinha mandado de prisão em aberto pelo crime. Com ele, foi apreendida uma pistola de calibre 380 com numeração raspada e 19 munições.

A polícia diz que uma arma calibre 380 e 19 munições foram encontradas com o homem baleado Crédito: Divulgação | Polícia Militar

TOQUE DE RECOLHER

Depois dessa morte, suspeitos instauraram o terror no bairro, obrigando comerciantes a fecharem as portas e ordenando um toque de recolher. Também houve protesto com queima de pneus, fechando uma via.

"Nós reforçamos o efetivo no local de manifestação com queima de pneus e os policiais foram intervir nesse ponto. No momento em que foram dispersos, um grupo seguiu para o DPM na intenção de realmente atacar o local. Os policiais que foram nessa primeira ação seguiram novamente para dispersar esses criminosos", pontuou o capitão.

POLICIAL BALEADO NA MÃO

Com a chegada da polícia, suspeitos tentaram roubar um carro para fugir, mas eles não esperavam que o motorista era um policial de folga, que trocou tiros com os criminosos e acabou sendo atingido de raspão na mão. Um dos bandidos também foi baleado na mão e socorrido.

Outro grupo ainda conseguiu roubar o veículo de um morador. O carro foi encontrado durante a tarde, jogado no Rio Reis Magos, em Nova Almeida.

O RELATO DO DONO DO CARRO JOGADO EM RIO

Nas redes sociais, Willian Bulhões, dono do carro que apareceu no rio, contou que o veículo foi levado no momento do tiroteio. "Estava tendo uma situação no meu bairro e rolou um tiroteio. Tive que sair do carro para me abrigar dos tiros, e nessa de me esconder dos tiros, os meliantes pegaram o carro, saíram em fuga e dispensaram o carro dentro do rio", relatou.

Ele ressaltou que, apesar do susto, está bem. "Graças a Deus foi um furto, não foi roubo nem tentativa de homicídio, nada de grave com a minha pessoa. Obrigado pela preocupação de todo mundo", agradeceu.

SEGUNDA MORTE

Em meio à confusão, um homem foi encontrado caído na praça do bairro, baleado. "Socorremos esse outro cidadão que acabou vindo a óbito no hospital. Esse segundo foi resultado de toda essa situação, mas ainda vai ser verificado em qual momento ele foi baleado e de onde partiu o disparo. O que se sabe, até então, é que ele tem passagem por tráfico", afirmou o capitão.

De acordo com a polícia, três pessoas foram presas em flagrante durante os episódios, e um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado. A região segue com reforço no patrulhamento.

BAIRRO SEM ÔNIBUS

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou, em nota, que "por razões de segurança na região de Nova Almeida, os ônibus estão retornando do radar em Marbela. Assim que a situação voltar ao normal, o itinerário original voltará a ser cumprido". Às, 18h30, a população seguia sem o serviço.

POLÍCIA CIVIL VAI INVESTIGAR CASOS

Polícia Civil informou que a morte de Jeferson seguirá sob apuração do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que investiga ocorrências envolvendo agentes de segurança. "O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória , para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A arma do suspeito, que foi apreendida durante a ocorrência, será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições", disse a corporação, em nota.

A segunda morte será investigada por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, segundo a corporação, nenhum suspeito foi detido.

Sobre as prisões, a Polícia Civil explicou que dois suspeitos de 19 e 22 anos foram encaminhados para Delegacia Regional de Serra. "Os dois foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função. O de 22 anos será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Já o de 19 anos segue sob escolta policial no hospital e assim que receber alta médica vai ser encaminhado para o presídio."

O homem capturado com mandado de prisão em aberto tem de 18 anos e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Não havia registros de um quarto conduzido à Delegacia Regional da Serra.