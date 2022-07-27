Caderno do tráfico em Vitória indica transações acima de R$ 1 milhão

Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (26), um homem de 34 anos, suspeito de negociar armas e drogas no bairro Bonfim, em Vitória . Ele é indicado como responsável pela contabilidade do tráfico de uma organização criminosa do Bairro da Penha. Com o indivíduo foi apreendido um caderno com anotações do tráfico com valores superiores a R$ 1 milhão, além de R$ 3 mil em espécie, munições e uma pistola.

Homem preso é suspeito de negociar armas e drogas no bairro Bonfim Crédito: Arquivo AG

A prisão foi efetuada por policiais da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio e aconteceu após recebimento de denúncia. Segundo o delegado Brenno Andrade, que responde pela DRCCP, a casa onde o suspeito foi preso, no bairro Bonfim, tinha uma movimentação atípica, com pessoas que demonstravam nervosismo.

"Os policiais passaram a se posicionar em pontos estratégicos e visualizaram um indivíduo correndo com uma arma de fogo em direção ao fundo da casa”, contou.

De acordo com Brenno Andrade, outros policiais estavam posicionados em outra rua, que confrontava com os fundos da casa, de forma que o homem não conseguiria fugir. "O suspeito viu as equipes e jogou a arma de fogo em direção à casa dos fundos e outro objeto em cima do telhado de outra casa também dos fundos”, acrescentou.

As equipes fizeram buscas, encontraram a arma de fogo e, posteriormente, acharam outro objeto – identificado como um caderno repleto de anotações e contabilidade do tráfico de drogas, indicando transações com valores superiores a R$ 1 milhão.