Operação apreende 60 quilos de cocaína avaliados em mais de R$ 1 milhão no Sul do ES

Dez suspeitos, investigados por envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a polícia, foram detidos Crédito: Gustavo Ribeiro

Uma operação da Polícia Militar em municípios da Região Sul do Espírito Santo apreendeu, na manhã desta quarta-feira (27), mais de 60 quilos de pasta base de cocaína, porções de outras drogas, dinheiro e também uma arma. Dez suspeitos investigados por envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a polícia, foram detidos.

Cada quilo da droga, segundo a Polícia Militar, chega a custar R$ 20 mil. Neste caso, o total do volume apreendido e retirado dos suspeitos de tráfico fica em torno de R$ 1,2 milhão.

Mimoso do Sul e A Operação Sentinela contou com o apoio de mais de 40 militares dos municípios de Cachoeiro de Itapemirim Vargem Alta . Segundo o comandante do 9°Batalhão, Tenente-coronel Fabrício da Silva Martins, a ação é um resultado do trabalho do serviço reservado da PM e conta com ajuda do Disque Denúncia.

Os tabletes de pasta base foram encontrados com dois homens em Mimoso do Sul. Um revólver, munição, éter, álcool 92%, maconha, crack, taurina, cafeína e balanças de precisão foram apreendidos e levados para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro. “Apreendemos mais de 60 quilos de pasta base de cocaína, uma arma de fogo e cerca de R$ 8 mil em espécie nos municípios de Cachoeiro e Mimoso do Sul, próximo a um posto na BR 101 e em Vargem Alta”, disse o comandante em entrevista ao repórter da, Gustavo Ribeiro.

Durante a operação, 10 pessoas foram detidas em cumprimentos a mandados de busca, apreensão e prisão nos três municípios. Segundo o Martins, a operação terá continuidade. “Precisamos do apoio da população, denunciando de forma anônima”, informou.