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Sul do ES

Polícia investiga denúncia de maus-tratos a bebê em Guaçuí

Segundo a polícia, criança foi encaminhada nesta terça-feira (26) para realizar exame de lesões e verificação de possível prática de tortura
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 jul 2022 às 19:13

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 19:13

Polícia Civil investiga uma denúncia de possíveis maus-tratos a uma bebê de um ano e sete meses em Guaçuí, no Sul do Estado. O caso foi denunciado pelo Conselho Tutelar do município na tarde desta terça-feira (26). 
Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e, quando os policiais chegaram ao local, encontraram entraram em contato com uma avó, uma tia da menina e dois conselheiros. A criança havia sido encaminhada pelo Conselho Tutelar para uma unidade de saúde.
Aos militares, os conselheiros tutelares relataram "que a criança apresentava marcas roxas na face, machucados no lábio superior, braço quebrado e falhas no couro cabeludo, que possivelmente seria puxões de cabelos que a mãe, segundo elas, muito agressiva, dava na criança”, informou a PM, em nota. 
De acordo com a Polícia Militar, ao fazerem contato com a equipe médica que atendeu a menina, os militares tiveram a confirmação sobre os sinais de maus-tratos e desnutrição. “As testemunhas e a mãe foram encaminhadas à Delegacia Regional de Alegre”, divulgou a corporação.
Para a produção da TV Gazeta Sul, o Conselho Tutelar informou que há cerca de um mês a equipe foi acionada “pelo mesmo motivo de suposto maus-tratos em uma criança e foi detectado que se tratava da mesma menina”. Na época, a bebê havia quebrado o braço. “O Conselho Tutelar está dando toda assistência à criança”, enfatizou.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse, em nota, que a avó e da mãe da criança foram ouvidas na Delegacia Regional de Alegre, e, posteriormente, liberadas. “A criança foi encaminhada para realizar exame de lesões e verificação de possível prática de tortura. Segundo a corporação,  "o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí para melhor apuração dos fatos.
O Conselho Tutelar explicou que acompanha a criança na realização dos exames. Segundo o órgão, os pais da criança são separados e a bebê ficará aos cuidados do pai. O bairro onde ocorreu o fato e os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar a identidade da menina.

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