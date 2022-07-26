Polícia investiga denúncia de maus-tratos a bebê em Guaçuí

Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e, quando os policiais chegaram ao local, encontraram entraram em contato com uma avó, uma tia da menina e dois conselheiros. A criança havia sido encaminhada pelo Conselho Tutelar para uma unidade de saúde.

Aos militares, os conselheiros tutelares relataram "que a criança apresentava marcas roxas na face, machucados no lábio superior, braço quebrado e falhas no couro cabeludo, que possivelmente seria puxões de cabelos que a mãe, segundo elas, muito agressiva, dava na criança”, informou a PM, em nota.

De acordo com a Polícia Militar, ao fazerem contato com a equipe médica que atendeu a menina, os militares tiveram a confirmação sobre os sinais de maus-tratos e desnutrição. “As testemunhas e a mãe foram encaminhadas à Delegacia Regional de Alegre ”, divulgou a corporação.

Para a produção da TV Gazeta Sul, o Conselho Tutelar informou que há cerca de um mês a equipe foi acionada “pelo mesmo motivo de suposto maus-tratos em uma criança e foi detectado que se tratava da mesma menina”. Na época, a bebê havia quebrado o braço. “O Conselho Tutelar está dando toda assistência à criança”, enfatizou.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse, em nota, que a avó e da mãe da criança foram ouvidas na Delegacia Regional de Alegre, e, posteriormente, liberadas. “A criança foi encaminhada para realizar exame de lesões e verificação de possível prática de tortura. Segundo a corporação, "o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí para melhor apuração dos fatos.