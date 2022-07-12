Égua com ferimentos graves é abandonada no meio da rua em Guaçuí

A égua foi encontrada com ferimentos graves nesse domingo (10), no bairro Cid Moreira, em Guaçuí Crédito: Rede sociais

Uma égua foi abandonada com ferimentos graves nesse domingo (10), no bairro Cid Moreira, em Guaçuí , no Sul do Espírito Santo . Pessoas que passavam pela região ficaram indignadas com o estado de saúde do animal – que acabou sendo sacrificado.

Uma mulher não identificada, que registrou as imagens da égua que circulam nas redes sociais, define a situação como uma covardia. Conforme ela narra em um vídeo, a égua quebrou a pata e se arrastou machucada e sangrando pela rua, até não aguentar mais e, depois, caiu no chão.

"Foi uma covardia, uma crueldade terem deixado esse animal nesse estado" Mulher - Não identificada

Depois de presenciar a cena, ela espera que o responsável seja identificado. “A gente vai achar, tem câmera na rua. Não vai sair impune, não. O ser humano está achando que ele pode fazer o que ele quiser. Essa é a prova da crueldade do ser humano”, desabafou, emocionada, em vídeo.

A Prefeitura de Guaçuí disse, em nota, que a vigilância sanitária, junto da Polícia Militar e de um veterinário, esteve no local na manhã de domingo (10). “Devido à gravidade da situação, não houve outra alternativa a não ser sacrificar o animal, que estava com uma fratura exposta na pata dianteira”, explicou.

Após ir ao local, representantes da vigilância sanitária foram à delegacia para realizar um boletim de ocorrência. “Importante ressaltar que a Prefeitura de Guaçuí recolheu o animal e o encaminhou para ser enterrado”, acrescentou o município.

POLÍCIA IDENTIFICA DONO DO ANIMAL

Na tarde de segunda-feira (11), a Polícia Civil identificou o proprietário da égua ferida: um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado. Ele disse aos policiais que estava participando de uma "cavalgada noturna" e que saiu por volta das 19h da localidade do Cerro, em Dores do Rio Preto, sentido Guaçuí.

No entanto, por volta das 23h40, já em Guaçuí, a égua teria "tropeçado" e caído no chão, machucando a pata dianteira. “Ele ainda disse que tentou resgatar o animal em seu veículo, bem como acionar a prefeitura, mas não teve êxito e foi embora para casa, deixando o animal no local, só retornando no dia seguinte."

A PC disse que vai continuar com as investigações para apurar os fatos, “inclusive com oitiva de testemunhas e uso das imagens que circularam em redes sociais do animal agonizando no local". A princípio, segundo a PC, o dono da égua irá responder pelo crime de maus-tratos contra animais.