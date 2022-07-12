Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Sul do ES

Égua com ferimentos graves é abandonada no meio da rua em Guaçuí

Animal foi deixado no bairro Cid Moreira e situação indignou moradores da região; Polícia Civil investiga possível crime de maus-tratos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 jul 2022 às 21:17

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 21:17

Égua é abandonada no meio da rua com ferimentos graves em Guaçuí
A égua foi encontrada com ferimentos graves nesse domingo (10), no bairro Cid Moreira, em Guaçuí Crédito: Rede sociais
Uma égua foi abandonada com ferimentos graves nesse domingo (10), no bairro Cid Moreira, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Pessoas que passavam pela região ficaram indignadas com o estado de saúde do animal – que acabou sendo sacrificado.
Uma mulher não identificada, que registrou as imagens da égua que circulam nas redes sociais, define a situação como uma covardia. Conforme ela narra em um vídeo, a égua quebrou a pata e se arrastou machucada e sangrando pela rua, até não aguentar mais e, depois, caiu no chão.
"Foi uma covardia, uma crueldade terem deixado esse animal nesse estado"
Mulher - Não identificada
Depois de presenciar a cena, ela espera que o responsável seja identificado. “A gente vai achar, tem câmera na rua. Não vai sair impune, não. O ser humano está achando que ele pode fazer o que ele quiser. Essa é a prova da crueldade do ser humano”, desabafou, emocionada, em vídeo.
A Prefeitura de Guaçuí disse, em nota, que a vigilância sanitária, junto da Polícia Militar e de um veterinário, esteve no local na manhã de domingo (10). “Devido à gravidade da situação, não houve outra alternativa a não ser sacrificar o animal, que estava com uma fratura exposta na pata dianteira”, explicou.
Após ir ao local, representantes da vigilância sanitária foram à delegacia para realizar um boletim de ocorrência. “Importante ressaltar que a Prefeitura de Guaçuí recolheu o animal e o encaminhou para ser enterrado”, acrescentou o município.

POLÍCIA IDENTIFICA DONO DO ANIMAL

Na tarde de segunda-feira (11), a Polícia Civil identificou o proprietário da égua ferida: um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado. Ele disse aos policiais que estava participando de uma "cavalgada noturna" e que saiu por volta das 19h da localidade do Cerro, em Dores do Rio Preto, sentido Guaçuí.
No entanto, por volta das 23h40, já em Guaçuí, a égua teria "tropeçado" e caído no chão, machucando a pata dianteira. “Ele ainda disse que tentou resgatar o animal em seu veículo, bem como acionar a prefeitura, mas não teve êxito e foi embora para casa, deixando o animal no local, só retornando no dia seguinte."
A PC disse que vai continuar com as investigações para apurar os fatos, “inclusive com oitiva de testemunhas e uso das imagens que circularam em redes sociais do animal agonizando no local". A princípio, segundo a PC, o dono da égua irá responder pelo crime de maus-tratos contra animais.

Atualização

12/07/2022 - 3:00
A Polícia Civil enviou uma nova nota, informando que o dono do animal foi identificado e que ele irá responder, a princípio, por maus-tratos aos animais. O texto foi atualizado.

Veja Também

Prefeitura de Itapemirim tem sistema invadido e hackers pedem resgate

Criança morre após se afogar em caixa-d’água em Presidente Kennedy

Vídeo: homem é arremessado de moto em acidente com carro em Guaçuí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guaçuí Polícia Civil ES Sul Maus tratos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados