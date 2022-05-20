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ES 185

Vídeo: homem é arremessado de moto em acidente com carro em Guaçuí

Colisão ocorreu na tarde desta sexta-feira (20). Motociclista foi socorrido para o Pronto-Socorro do município e seria transferido para uma unidade de Cachoeiro

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 17:08

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 mai 2022 às 17:08
Um acidente entre um carro e uma moto deixou um homem ferido na ES 185, na Zona Rural de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (20). Imagens registradas por câmera de segurança de uma empresa da região mostram o momento da colisão, e gravações feitas por pessoas que passavam pelo local indicam como ficaram os veículos após a batida. 
As imagens mostram que, com o impacto da colisão, o motociclista é arremessado da moto e gira por cima do carro. A moto ficou destruída e o carro teve danos na parte dianteira, do capô. Segundo informações divulgadas pelo 3º Batalhão de Polícia Militar, o motociclista foi socorrido ao Pronto-Socorro de Guaçuí e será transferido para uma unidade hospitalar de Cachoeiro de Itapemirim.
O 3º Batalhão da PM, que atendeu a ocorrência, informou que a polícia ainda não sabe a dinâmica do acidente, mas suspeita que o motociclista tenha desviado de algum buraco, pois o trecho onde ocorreu a colisão fica antes de uma curva na rodovia.

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