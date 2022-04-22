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No Sul do ES

Motociclista fica ferido em acidente com carro na BR 482, em Guaçuí

Segundo a PM, homem de 53 anos pilotava uma moto de 50 cilindradas. Ele teve ferimentos na cabeça e foi socorrido, na tarde desta sexta-feira (22)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 abr 2022 às 20:29

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 20:29

Acidente na BR 482 deixa uma pessoa ferida em Guaçuí
Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (22), na BR 482, em Guaçuí Crédito: Divulgação | 3° BPMES
Um homem de 53 anos ficou ferido em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um carro na BR 482, em Guaçuí, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (22).
Segundo o Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3° BPMES), o "veículo teria feito uma conversão irregular e atingiu uma motocicleta de 50 cc (cilindradas)”.
A PM informou que motociclista teve ferimentos na cabeça e foi socorrido. A corporação está no local da ocorrência dando apoio até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Acidente na BR 482 deixa uma pessoa ferida em Guaçuí
 Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência Crédito: Divulgação | 3° BPMES

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