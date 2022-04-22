Motociclista fica ferido em acidente com carro na BR 482, em Guaçuí

Um homem de 53 anos ficou ferido em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um carro na BR 482, em Guaçuí, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (22).
Segundo o Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3° BPMES), o "veículo teria feito uma conversão irregular e atingiu uma motocicleta de 50 cc (cilindradas)”.
A PM informou que motociclista teve ferimentos na cabeça e foi socorrido. A corporação está no local da ocorrência dando apoio até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).