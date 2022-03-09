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Caparaó

Operação Vale das Trevas prende cinco homens em Guaçuí

O objetivo é combater o tráfico de drogas e reduzir os índices de criminalidade na cidade; 35 policiais, entre civis e militares, participaram da ação
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 mar 2022 às 10:06

Publicado em 09 de Março de 2022 às 10:06

Operação da Polícia Civil no Caparaó prende cinco pessoas
Operação da Polícia Civil no Caparaó prende cinco pessoas Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Cinco homens foram presos na manhã desta quarta-feira (9) em Guaçuí, na Região do Caparaó, durante uma operação da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, para combater o tráfico de drogas e reduzir os índices de criminalidade na cidade. Drogas, uma moto e eletrônicos também foram apreendidos.
A Operação Vale das Trevas foi realizada simultaneamente nos bairros Vale do Sol e Cid Moreira. Ao todo, foram empregadas 13 viaturas, 35 policiais, entre civis e militares. Quatro homens foram presos por mandado de prisão e um em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Porções de crack, cocaína, maconha, uma máquina de cartão, nove celulares, cordões, uma moto e R$ 1.349,65 em dinheiro foram apreendidos. Diversos objetos eletrônicos de procedência duvidosa, segundo a polícia civil, também foram levados para a delegacia de Guaçuí.
Todos os presos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. O nome da operação, explicou a polícia, tem relação com a escuridão provocada pelo tráfico de drogas no bairro Vale do Sol.
Operação Vale das Trevas prende cinco homens em Guaçuí

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