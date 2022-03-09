Operação Vale das Trevas prende cinco homens em Guaçuí

Operação da Polícia Civil no Caparaó prende cinco pessoas Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

A Operação Vale das Trevas foi realizada simultaneamente nos bairros Vale do Sol e Cid Moreira. Ao todo, foram empregadas 13 viaturas, 35 policiais, entre civis e militares. Quatro homens foram presos por mandado de prisão e um em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Porções de crack, cocaína, maconha, uma máquina de cartão, nove celulares, cordões, uma moto e R$ 1.349,65 em dinheiro foram apreendidos. Diversos objetos eletrônicos de procedência duvidosa, segundo a polícia civil, também foram levados para a delegacia de Guaçuí.

Todos os presos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. O nome da operação, explicou a polícia, tem relação com a escuridão provocada pelo tráfico de drogas no bairro Vale do Sol.