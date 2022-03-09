Detento morre após ser baleado e atropelado durante ataque a ônibus em Viana

Um detento acabou morto e teve o corpo arrastado por um caminhão carregado com cana-de-açúcar Crédito: Archimedis Patrício

Detentos que cumprem pena em regime semiaberto foram surpreendidos na noite desta terça-feira (8) em um trecho da BR-101, em Viana , quando retornavam ao presídio.

TV Gazeta. Por volta das 20h30, o ônibus da linha 918 do Transcol , que tem como ponto final o complexo prisional de Xuri, em Vila Velha , localizado próximo da ocorrência, foi cercado por dois veículos de onde ao menos seis homens armados e encapuzados saíram e ordenaram que descessem. Cerca de 50 pessoas estavam no coletivo, segundo apuração da reportagem da

Depois da interceptação, o grupo abriu fogo contra os detentos que estavam no coletivo e muitos deles correram na tentativa de não serem atingidos e executados. Os tiros, entretanto, acertaram Isaías Amorim Casimiro, de 21 anos, que ficou caído na rodovia.

Sem perceber que o baleado estava na pista, o motorista de um caminhão carregado com cana-de-açúcar acabou atropelando o detento, que foi arrastado por muito metros, já que ficou preso em uma das rodas do veículo. Isaías cumpria pena por roubo e tráfico de drogas desde fevereiro de 2020.

Na pista, pertences como CartõesGV, chinelos, camisa e outros itens que estavam com os passageiros e detentos ficaram espalhados. Dezenas de cápsulas deflagradas também foram encontradas na região onde o ataque ocorreu, na altura do quilômetro 311 da BR-101.

Além do óbito confirmado, ao menos outro detento acabou atingido no braço e foi socorrido por uma ambulância da Eco 101, concessionária responsável pelo trecho.

INTERDIÇÃO

Devido ao ataque e também ao óbito, a BR-101 teve o fluxo interrompido parcialmente. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Eco 101 estiveram no local enquanto o corpo era removido e a perícia realizava os trabalhos no trecho. Na sequência, o detento que morreu foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.

Já o condutor do caminhão foi ouvido pela polícia e liberado porque não teve culpa pelo atropelamento. Nenhum suspeito foi detido no ponto onde ocorreu o ataque. O fluxo foi liberado após a finalização dos trabalhos periciais.

Your browser does not support the audio element. Detento morre após ser baleado e atropelado durante ataque a ônibus em Viana

No local onde ocorreu o ataque, a perícia recolheu dezenas de cápsulas deflagradas na BR-101 Crédito: Archimedis Patrício/TV Gazeta

OUTRO BALEADO E DUAS FUGAS

Na manhã desta quarta-feira (8), a reportagem de A Gazeta entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Justiça para esclarecimentos sobre a ocorrência.

Em nota, a Sejus informou que um ônibus do Transcol no qual havia internos do regime semiaberto, que retornavam do trabalho externo, sofreu ameaça por homens armados na noite desta terça-feira (08) na BR-101. Durante a tentativa de escapar das agressões, um interno faleceu atropelado. Além disso, um ficou ferido e outros dois fugiram.

Ainda segundo a Sejus, os internos envolvidos na ocorrência são do regime Semiaberto custodiados na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, no Complexo de Xuri, e não há evadidos no caso. Os dois internos retornaram à unidade prisional espontaneamente, após se livrarem da ofensiva; bem como o interno ferido, que já foi atendido e retornou à PSVV. A Sejus não contabilizou nenhuma fuga ou evasão após a ocorrência.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Diligências estão em andamento e detalhes da investigação não serão divulgados.