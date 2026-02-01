Home
Morador tem prejuízo de mais de R$ 50 mil após furto em residência em Cachoeiro

Os criminosos conseguiram invadir a casa com uma chave de fenda e fugiram após o furto

Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 19:05

Na tarde deste sábado (31), dois criminosos invadiram e furtaram uma residência no Bairro Estelita Coelho Marins, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Eles levaram o dinheiro do cofre da casa, um cordão de ouro e onze relógios, o que causou um prejuízo de mais de R$ 50 mil.

Segundo o boletim da Polícia Militar, eles entraram na casa usando uma chave de fenda.

Foi constatada na residência a ausência de:

  • R$ 6,5 mil retirados do cofre;
  • Cordão de ouro de 210g;
  • Relógio de pulso de 50 mil reais;
  • 10 relógios de pulso (sem informação de valor).

Após o furto, os dois homens fugiram em um Ford de cor cinza, que posteriormente a polícia descobriu se tratar de um veículo clonado, já que acabaram encontrando o original durante as buscas.

Até o momento, os criminosos não foram identificados e o morador que teve a residência furtada foi orientado a dar sequência do registro com a Polícia Civil.

