Morador tem prejuízo de mais de R$ 50 mil após furto em residência em Cachoeiro

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 19:05
Na tarde deste sábado (31), dois criminosos invadiram e furtaram uma residência no Bairro Estelita Coelho Marins, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Eles levaram o dinheiro do cofre da casa, um cordão de ouro e onze relógios, o que causou um prejuízo de mais de R$ 50 mil.
Segundo o boletim da Polícia Militar, eles entraram na casa usando uma chave de fenda.
Foi constatada na residência a ausência de:
Após o furto, os dois homens fugiram em um Ford de cor cinza, que posteriormente a polícia descobriu se tratar de um veículo clonado, já que acabaram encontrando o original durante as buscas.
Até o momento, os criminosos não foram identificados e o morador que teve a residência furtada foi orientado a dar sequência do registro com a Polícia Civil.
