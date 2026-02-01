Violência

Homem é assassinado a tiros após ser agredido em Sooretama

Crime ocorreu no bairro Sayonara na noite de sábado (31); caso é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 13:24

Um homem de 39 anos foi morto a tiros no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (31). Segundo a Polícia Militar (PM), a esposa da vítima relatou que, momentos antes do crime, o marido estava em um bar quando ouviu um disparo de arma de fogo. Em seguida, ele correu para uma área de brejo, onde foi abordado e agredido por dois indivíduos.

A mulher contou que o marido chegou em casa relatando o ocorrido e, posteriormente, sem explicar o motivo, retornou à mesma região, momento em que foi assassinado.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

