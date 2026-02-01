Na ES 358

Motociclista morre em acidente com carro em rodovia de Vila Valério

Segundo a PM, vítima trafegava com farol apagado e motorista do carro fugiu do local após o acidente

Fabrício Silva Jornalista

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 13:04

Imagens / aéreas de drone de Vila Valério Crédito: TV Gazeta

Um homem de 49 anos morreu em um acidente entre a motocicleta que conduzia e um carro, na ES-358, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (31). A Polícia Militar (PM) informou que, ao chegar ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já realizava o atendimento e constatou o óbito da vítima.

Segundo a PM, testemunhas relataram que o motociclista trafegava com o farol apagado e colidiu frontalmente com o carro. O motorista deixou o local logo após o acidente. Após denúncias, os policiais localizaram o automóvel envolvido na colisão parado às margens da rodovia, a cerca de dois quilômetros do ponto onde ocorreu a batida, mas o condutor não foi encontrado.

Os veículos envolvidos foram removidos e encaminhados para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) no município. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Vila Valério.

