Motociclista embriagado 'fura' blitz, tenta atropelar PM e é preso no ES

Suspeito foi localizado em casa, em Apiacá, e autuado em flagrante por crime de trânsito e lesão corporal contra agente público após fugir de fiscalização em Mimoso do Sul

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 12:26

Motociclista embriagado tenta atropelar policial e é preso no Sul do ES Crédito: POLÍCIA MILITAR/ES - 15ªCIA IND

Um motociclista de 31 anos foi preso após tentar atropelar um policial e fugir de uma blitz no distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (31).

Segundo a Polícia Militar (PM), durante a fiscalização, o condutor apresentou atitude suspeita e desobedeceu à ordem de parada. Na tentativa de escapar da abordagem, ele acelerou a motocicleta e tentou atingir um agente que participava da operação.

Após a fuga, o suspeito, morador do município de Apiacá, foi localizado em sua residência. Ele recebeu voz de prisão e foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 1,30 miligrama de álcool por litro de ar alveolar — índice que configura crime de trânsito. A motocicleta foi removida para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

A Polícia Civil informou que o homem foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal praticada contra agente de segurança pública no exercício da função. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

