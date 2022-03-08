Jovem é baleado e se esconde em telhado para fugir de atiradores na Serra

Um jovem de 20 anos foi baleado no rosto, na madrugada desta terça-feira (8), na Praia de Carapebus, na Serra, na Grande Vitória.
A vítima estava em um bar com amigos quando três criminosos armados chegaram e atiraram contra eles.
Ferido no rosto, embaixo do olho esquerdo, o jovem pulou o muro de uma casa e se escondeu no telhado até que os atiradores fossem embora e o socorro chegasse.
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde. Ninguém foi preso.
Com informações do G1 ES.