Jovem é baleado e se esconde em telhado para fugir de atiradores na Serra

Jovem de 20 anos foi baleado no rosto na Serra. Crédito: Reprodução

A vítima estava em um bar com amigos quando três criminosos armados chegaram e atiraram contra eles.

Ferido no rosto, embaixo do olho esquerdo, o jovem pulou o muro de uma casa e se escondeu no telhado até que os atiradores fossem embora e o socorro chegasse.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde. Ninguém foi preso.