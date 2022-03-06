Família de gêmeos da Serra nascidos em 22/02/2022 pede doações de alimento e fralda

Natasha e Nathan nasceram no dia 22/02/2022 Crédito: Acervo pessoal

Após a data, os gêmeos foram para a casa, no bairro Hélio Ferraz, onde também moram outros três irmãos - sendo que dois deles também são gêmeos e estão com 12 anos, além de uma menina de 6 anos.

Agora com cinco filhos em casa, com mais gastos, e além de tudo desempregados, os pais, Jardsson Santana, de 42 anos, e Ana Cléria Sabadini, de 31, estão numa situação difícil. Juntos há quase 14 anos, a família tem sobrevivido graças a algumas poucas doações recebidas e pede compaixão e ajuda diante da situação que, segundo o pai, é desesperadora.

Jardsson relatou para a reportagem de A Gazeta que a família tem necessitado de doações de fraldas, lenços umedecidos, materiais de limpeza, higiene pessoal e de alimentos. Em casa, a situação é tão delicada que nem ao menos gás para cozinhar a família tem no momento.

Eles moram em um cômodo pequeno e precário, segundo o pai, sendo que todos dormem na mesma cama. Ele conta que a casa da família até tem espaço para uma expansão, mas que eles não têm condições para isso.

Sem emprego, o pai tem catado latinhas e ferros pelas ruas para conseguir algum dinheiro que ajude em casa, sobretudo no sustento das crianças. Ele contou que vai fazer uma nova carteira de trabalho para procurar emprego pois está sem o documento, o que dificulta a conseguir uma vaga.

Ana Cléria e os filhos Lorenzo e Luan, gêmeos com 12 anos, e Jade, de 6 anos Crédito: Acervo pessoal

"Conto com a compaixão e piedade das pessoas. Hoje necessitamos de itens para a casa, também recebemos doações por depósito. Com o dinheiro que entrar eu vou fazer compras. Tudo será direcionado para as crianças" Jardsson Santana - Pai dos gêmeos

Ele comentou ainda que uma ótima ajuda seria para ampliar o cômodo onde moram em Hélio Ferraz, e também para ele conseguir um emprego.

Quem tiver interesse em ajudar pode entrar em contato diretamente com Jardsson pelo telefone (27) 99659-6756. A família também recebe doações através da seguinte conta poupança: