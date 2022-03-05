Vacinou e testou positivo para a Covid dias depois? Veja o que fazer

Máscara e vacina: proteções contra a Covid-19 Crédito: Pixabay

Dor de cabeça, febre e cansaço. Esses podem ser sintomas causados pela infecção por Covid-19 , mas também são sinais apresentados por pessoas que acabaram de receber a vacina contra o coronavírus. A "confusão" de sintomas e as duas reações imunológicas, segundo especialistas, não diminui a importância do imunizante.

Como as doses só devem ser aplicadas em indivíduos que não estejam infectados, uma questão naturalmente surge nessas horas: o que fazer caso você teste positivo dias após receber a vacina?

Os imunizantes, que são aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) , atuam na redução dos riscos de internações e de mortes, mas não impedem a infecção pela doença. Além disso, demoram alguns dias para protegerem o organismo.

TESTE POSITIVO ALTERA O PODER DA VACINA?

O imunologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) Daniel Gomes afirma que um teste positivo após receber a vacina não tem qualquer interferência sobre a eficácia do imunizante.

De acordo com o especialista, a aplicação da vacina incentiva uma resposta imunológica. O mesmo é induzido quando há uma infecção. Porém, não é recomendado que as duas reações aconteçam ao mesmo tempo no organismo.

Segundo Daniel Gomes, o esforço do sistema imunológico deve ter uma prioridade: combate ao vírus ou formação da proteção com a vacina. Receber o imunizante enquanto infectado poderia dividir a atenção do organismo.

"Para que uma vacina seja aplicada, é preciso que a pessoa esteja com a carga viral zerada, sem infecção ativa. Mas a eficácia da vacina, que é comprovada, independe da infecção, não há impacto negativo" Daniel Gomes - Imunologista e professor da Ufes

O infectologista Crispim Cerutti Júnior, também professor da Ufes, reforça que não há mudanças na eficácia da vacina com o resultado positivo após se imunizar. Ele chama atenção para o tempo de desenvolvimento de anticorpos.

"Não há dúvida de que a vacina seja eficaz para proteção. Testar positivo dias após a vacinação pode ser por não ter dado tempo suficiente para o imunizante cumprir o seu papel. Pode variar, mas são necessários 14 dias para que a vacina tenha o efeito de proteção no corpo" Crispim Cerutti Júnior - Infectologista e professor da Ufes

Em caso de teste positivo dias depois da vacinação, o médico Crispim Cerutti chama a atenção para alguns riscos diferentes dependendo da fase de imunização:

Testar positivo poucos dias depois de receber a 1ª dose: o risco de ter sintomas graves é maior, uma vez que o ciclo vacinal foi iniciado recentemente, não há uma proteção considerável;

Testar positivo poucos dias depois de receber a 2ª dose: ainda há chance de sintomas graves, mas há uma redução do risco. A proteção já está sendo construída, mas está incompleta;

Testar positivo após receber a dose de reforço: tem um risco ainda menor de desenvolver sintomas graves. A terceira dose aumenta a proteção do organismo contra a doença. Quanto mais completo for o ciclo vacinal, mais protegido está o indivíduo.



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DEVO EVITAR A VACINAÇÃO SE ESTIVER DOENTE?

Para garantir que a aplicação tenha o efeito esperado, é recomendado que o indivíduo não esteja infectado pela doença. É necessário um intervalo de 30 dias entre a infecção e a aplicação da vacina, qualquer que seja a dose, segundo especialistas.

O infectologista Crispim Cerutti Júnior explica que a infecção e a vacinação ao mesmo tempo podem criar uma "confusão" no organismo, porque são dois estímulos simultâneos para o desenvolvimento da imunidade contra a Covid. O médico lembra que os sintomas da doença são parecidos com sinais apresentados por recém-vacinados.

"Se uma pessoa teve contato com alguém infectado ou apresenta sintomas da Covid, é interessante esperar um intervalo de um mês antes de se vacinar. A testagem é uma possibilidade e, apesar da alta sensibilidade, tem uma fase de falso negativo, depende da quantidade de dias. A pessoa pode fazer o teste, mas não é uma certeza", aponta o especialista.

Professora da Universidade Vila Velha (UVV), a médica infectologista Jacqueline Oliveira detalhou que os 30 dias devem começar a ser contados a partir do primeiro primeiro dia de sintoma ou do teste positivo. O intervalo também é indicado para pacientes assintomáticos.

"Uma pessoa com Covid não deve tomar a vacina [ao mesmo tempo], porque já há uma resposta imunológica sendo formada no organismo pela doença. O intervalo serve para diminuir a taxa de anticorpos produzidos durante a infecção. O ideal é que se vacine 30 dias depois, voltando a elevar a taxa de anticorpos, desta vez pela vacina" Jacqueline Oliveira - Infectologista e professora da UVV

DEVO ME VACINAR NOVAMENTE?

Em qualquer um dos casos citados, os médicos Crispim Cerutti, Daniel Gomes e Jacqueline Oliveira garantem que não há necessidade de repetir a mesma dose da vacina. O imunizante recebido dias antes do teste positivo tem sua eficácia comprovada, conforme explicado.