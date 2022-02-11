Imunização contra a Covid no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Além disso, há aqueles que nem mesmo finalizaram o esquema vacinal primário até o momento. No total, 313.815 pessoas que receberam a primeira dose da vacina não retornaram para a segunda aplicação.

E existe ainda um outro caso: na última contagem, mais de 160 mil pessoas aptas a tomarem a vacina no Espírito Santo ainda não haviam recebido nenhuma das doses, representando cerca de 6% do total, conforme o painel Vacina e Confia.

Your browser does not support the audio element. Saiba os grupos que estão com vacinação contra a Covid-19 atrasada no ES

Em pronunciamento feito recentemente, o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, destacou, por outro lado, que a ampla vacinação contra a Covid-19 pode ser entendida como uma "fortaleza". No Espírito Santo, 100% dos idosos receberam as duas doses e 84,04% deles estão com o reforço em dia.

"A variante Ômicron nos outros países vem apresentando impacto significativo, tanto na infecção quanto na hospitalização de crianças e adolescentes. Nesse sentido, essa característica da cobertura vacinal desse grupo infantil e dos adultos que ainda não se vacinaram implica em fragilidade para o novo momento" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Entre uma "fortaleza" e uma "fragilidade", o Espírito Santo ainda nota pendências na imunização, apesar da disponibilidade das doses. A vacina tem efeito cientificamente comprovado na redução dos casos graves e do risco de mortes.

PRIMEIRA DOSE

Na última contagem, 163.228 pessoas aptas a receber a vacina contra Covid-19 no Espírito Santo ainda não haviam recebido nenhuma dose.

SEGUNDA DOSE

313.815 pessoas que receberam a primeira dose da vacina não retornaram para a segunda aplicação.

TERCEIRA DOSE

826.292 pessoas estão com a dose de reforço contra a Covid-19 atrasadas no Estado, representando 43,8%.

Dos 589.960 idosos aptos a receber a dose de reforço, 91.115 (15,96%) ainda não receberam o reforço. Outros 495.845 já foram imunizados, o que representa 84,04% desse público.

Já os adultos de 18 a 59 anos de idade aptos a receber a dose de reforço são 1.296.766, sendo que 564.619 receberam a dose de reforço, o que representa 43,54% desse público. Outros 732.147 estão com dose em atraso.



No Espírito Santo, o intervalo para que pessoas entre 18 e 59 anos recebam a terceira dose é de quatro meses. Para os idosos o tempo é menor: são três meses de intervalo após a segunda dose.

QUARTA DOSE

A Sesa ainda não esclareceu sobre esses dados.

A chamada quarta dose é a repetição do reforço e está disponível apenas para o público imunossuprimido. Após receber o esquema vacinal (duas doses ou dose única) e tomar também o reforço (terceira dose), essas pessoas recebem outra dose. Se a pessoa estiver na faixa etária adulta, o intervalo é de quatro meses. Caso tenha mais de 60 anos, o intervalo cai para três meses.

SAIBA ONDE SE VACINAR CONTRA A COVID-19:

VILA VELHA

Onde se vacinar? As doses são administradas em postos de vacinação, Unidades de Saúde, Ginásio e escolas. Neste momento, a demanda livre para D1, D2 e D3 está sendo ofertada no Centro Integrado, das 9h às 17h, com vagas limitadas.

As doses são administradas em postos de vacinação, Unidades de Saúde, Ginásio e escolas. Neste momento, a demanda livre para D1, D2 e D3 está sendo ofertada no Centro Integrado, das 9h às 17h, com vagas limitadas. É preciso agendamento? Vila Velha disponibiliza as vacinas de duas formas para a população: agendamento e livre demanda com ações noturnas e aos sábados.

VITÓRIA

Onde se vacinar? Há vagas disponíveis para 1ª dose em adolescentes entre 12 e 17 anos; 2ª dose da Pfizer, para quem recebeu a primeira até 18/11; 2ª dose da Coronavac, para quem recebeu a 1ª há 28 dias ou mais; dose de reforço para pessoas entre 18 e 59 anos que receberam a segunda ou dose única até 14/09; além doses contra influenza. Até a próxima sexta-feira (14), os postos disponíveis são: Maanaim Vitória, Igreja Batista de Jardim da Penha ,Unidades de Saúde de Andorinhas, Santo Antônio, Maria Ortiz, Santa Luiza, Conquista, Ilha das Caieiras, Santa Martha, São Cristóvão, Fonte Grande, Ilha do Príncipe, Do Quadro e Grande Vitória. Na quarta (12) e na sexta (14), as doses estarão na Unidade de Saúde do Centro. Na quarta (12) e na quinta (13) haverá doses na Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi e Unidade de Saúde da Praia do Suá. Na quinta (13) e na sexta (14), as doses estarão disponíveis na US da Ilha de Santa Maria.

Há vagas disponíveis para 1ª dose em adolescentes entre 12 e 17 anos; 2ª dose da Pfizer, para quem recebeu a primeira até 18/11; 2ª dose da Coronavac, para quem recebeu a 1ª há 28 dias ou mais; dose de reforço para pessoas entre 18 e 59 anos que receberam a segunda ou dose única até 14/09; além doses contra influenza. Até a próxima sexta-feira (14), os postos disponíveis são: Maanaim Vitória, Igreja Batista de Jardim da Penha ,Unidades de Saúde de Andorinhas, Santo Antônio, Maria Ortiz, Santa Luiza, Conquista, Ilha das Caieiras, Santa Martha, São Cristóvão, Fonte Grande, Ilha do Príncipe, Do Quadro e Grande Vitória. Na quarta (12) e na sexta (14), as doses estarão na Unidade de Saúde do Centro. Na quarta (12) e na quinta (13) haverá doses na Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi e Unidade de Saúde da Praia do Suá. Na quinta (13) e na sexta (14), as doses estarão disponíveis na US da Ilha de Santa Maria. É preciso agendar? Sim. O agendamento deve ser feito no site da Prefeitura de Vitória.

SERRA

Onde se vacinar? A vacinação contra o novo coronavírus acontece com e sem agendamento, de segunda a sexta, nas seis Unidades Regionais de Saúde: Boa Vista, Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Serra Dourada e Serra Sede. As equipes de saúde das Unidades Básicas também vacinam contra o novo coronavírus. São elas: Bairro de Fátima, Barcelona, Barro Branco, Campinho, Carapebus, Carapina Grande, Central Carapina, Jardim Carapina, Jardim Tropical, José de Anchieta, Nova Carapina I, Manguinhos, Manoel Plaza, Nova Carapina II, Nova Almeida, Pitanga, Oceania, Parque Residencial Laranjeiras, Planalto A, Taquara II, São Marcos. A orientação da secretaria é que o morador vá até a Unidade de Saúde para se certificar sobre o imunizante que está sendo aplicado e o horário da sala de vacina. No shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, também tem vacinação contra a Covid-19. O serviço acontece de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 17 horas.

A vacinação contra o novo coronavírus acontece com e sem agendamento, de segunda a sexta, nas seis Unidades Regionais de Saúde: Boa Vista, Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Serra Dourada e Serra Sede. As equipes de saúde das Unidades Básicas também vacinam contra o novo coronavírus. São elas: Bairro de Fátima, Barcelona, Barro Branco, Campinho, Carapebus, Carapina Grande, Central Carapina, Jardim Carapina, Jardim Tropical, José de Anchieta, Nova Carapina I, Manguinhos, Manoel Plaza, Nova Carapina II, Nova Almeida, Pitanga, Oceania, Parque Residencial Laranjeiras, Planalto A, Taquara II, São Marcos. A orientação da secretaria é que o morador vá até a Unidade de Saúde para se certificar sobre o imunizante que está sendo aplicado e o horário da sala de vacina. No shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, também tem vacinação contra a Covid-19. O serviço acontece de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 17 horas. É preciso agendar? A vacinação ocorre por livre demanda e com agendamento. A Serra informa abre agendamento com novas doses de vacina contra a Covid-19 todas as segundas e quintas-feiras, às 18 horas, pelo site da Prefeitura da Serra.

VIANA

Onde se vacinar? A vacinação acontece nas 18 unidades de saúde do município, das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira.



A vacinação acontece nas 18 unidades de saúde do município, das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira. É preciso agendar? Não é necessário agendamento.



CARIACICA

Onde se vacinar? No próximo final de semana, Cariacica irá aumentar a oferta de locais para vacinação sem agendamento. No sábado (15), serão oferecidas doses em mais dois locais: o colégio Lusíadas, em Campo Grande; e a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Nova Rosa da Penha. A vacinação nestes dos locais serão oferecidas sem agendamento, das 8h30 às 16h30. Até o próximo dia 21 acontece vacinação no Faça Fácil, em Santo André. Sempre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16 horas. No Centro Histórico Eduartino Silva, até a próxima sexta-feira (14), das 8h30 às 16 horas. As vacinas também estão disponíveis em unidades de saúde. Das 7h30 às 15h30: nas UBS de Campo Verde, Cariacica-Sede, Itapemirim, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Oriente, Padre Gabriel e Porto de Santana. Das 7h30 às 18h30: nas UBS de São Francisco, Santa Fé, Bela Aurora, Valparaíso, Santa Bárbara e Itaquari.

No próximo final de semana, Cariacica irá aumentar a oferta de locais para vacinação sem agendamento. No sábado (15), serão oferecidas doses em mais dois locais: o colégio Lusíadas, em Campo Grande; e a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Nova Rosa da Penha. A vacinação nestes dos locais serão oferecidas sem agendamento, das 8h30 às 16h30. Até o próximo dia 21 acontece vacinação no Faça Fácil, em Santo André. Sempre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16 horas. No Centro Histórico Eduartino Silva, até a próxima sexta-feira (14), das 8h30 às 16 horas. As vacinas também estão disponíveis em unidades de saúde. Das 7h30 às 15h30: nas UBS de Campo Verde, Cariacica-Sede, Itapemirim, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Oriente, Padre Gabriel e Porto de Santana. Das 7h30 às 18h30: nas UBS de São Francisco, Santa Fé, Bela Aurora, Valparaíso, Santa Bárbara e Itaquari. É preciso agendar? Não é necessário agendar para vacinação no próximo final de semana. Apesar de não ser necessário, há vagas disponíveis para agendamento da aplicação das vacinas no vacinaeconfia.es.gov.br.

GUARAPARI

Onde vacinar? A reportagem perguntou quais os locais normalmente são postos de vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura de Guarapari informou que irá realizar na quinta-feira (13) mais um mutirão de vacinação da Covid e Influenza, sem agendamento, na Unidade de Saúde do Perocão. O horário da vacinação será de 16h às 19h30. O atendimento é voltado para qualquer pessoa acima de 12 anos, que precisa tomar a primeira, a segunda ou a terceira dose.

A reportagem perguntou quais os locais normalmente são postos de vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura de Guarapari informou que irá realizar na quinta-feira (13) mais um mutirão de vacinação da Covid e Influenza, sem agendamento, na Unidade de Saúde do Perocão. O horário da vacinação será de 16h às 19h30. O atendimento é voltado para qualquer pessoa acima de 12 anos, que precisa tomar a primeira, a segunda ou a terceira dose. É preciso agendar? Não é preciso agendar para receber a vacina no dia do mutirão.