Secretário do ES pede cautela extrema com aglomerações diante de alta de casos de Covid

Em um cenário de aumento do número de casos da Covid-19 no interior e na Grande Vitória, o pedido do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, é para que a população reforce os cuidados, evite aglomerações, e procure a testagem mais próxima caso apresente algum sintoma ou conheça alguém próximo que tenha sido infectado. "Recomendamos cautela extrema a toda população", disse.
Em pronunciamento na manhã desta segunda-feira (10), Nésio Fernandes mostrou que os dados apontam aumento nos casos da doença, tanto na Região Metropolitana quanto nos municípios do interior. O crescimento de casos está acompanhado de um aumento na taxa de positividade. Ou seja, mais pessoas estão testando positivo nos testes feitos por livre demanda em todo o Estado.
A recomendação do secretário é para que os capixabas, nas próximas semanas, prestem atenção ao comportamento em locais de risco ou de grande exposição ao vírus, como nas grandes aglomerações.
"A principal mensagem no dia de hoje é um alerta à população capixaba pela urgência da vacinação com as segundas e terceiras doses. Que aumentem a percepção de risco de qualquer sintoma suspeito, uma retomada da disciplina maior, com comportamento de baixo risco. Tudo para reduzir o impacto da nova aceleração de casos"
Nésio Fernandes afirmou que a Secretaria de Estado da Saúde trabalha para garantir o suprimento de materiais e medicamentos em quantidades suficientes, evitando que o Espírito Santo sofra com possíveis carências do mercado nacional.
IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO
O secretário classificou a vacinação contra a Covid-19 como uma "fortaleza" na luta contra um novo aumento de casos da doença. Ele ressaltou que o avanço na testagem pode ajudar a reduzir a procura por atendimento médico, por exemplo.
DISPONIBILIDADE DE TESTES
Em caso de qualquer sintoma ou suspeita, a Sesa orienta que o capixaba procure o ponto mais próximo de testagem. Na maioria dos locais não é necessário agendamento. Os testes são gratuitos e ajudam no monitoramento da pandemia de coronavírus. Saiba onde fazer os testes na Grande Vitória.
Atualização
10/01/2022 - 9:29
O título dessa reportagem foi alterado para explicar melhor o contexto exato em que o secretário de saúde pedia cautela. Ele se referia aos cuidados diante das aglomerações.