Saiba onde fazer teste para Covid na Grande Vitória; lista por cidade

Teste identifica a presença da Covid-19 no organismo Crédito: Prefeitura de Linhares

O governo do Espírito Santo distribuiu 400 mil testes de Covid-19 aos municípios nesta terça-feira (4). O objetivo é fazer a identificação da doença através do teste antígeno, também chamado de teste rápido. Há ainda a disponibilidade dos testes RT-PCR, feito com o swab, aquele cotonete longo que é colocado nas narinas. A orientação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é que, em caso de suspeita da doença, o atendimento seja procurado para fazer a testagem.

A Gazeta fez um levantamento com os locais onde é possível fazer testes de Covid-19 na Grande Vitória. É importante ressaltar que em alguns casos não é necessário fazer agendamento prévio ou comprovar algum sintoma gripal. Contudo, em outros locais é preciso marcar horário.



A lista abaixo mostra onde estão os testes em postos municipais. Em seguida, você pode conferir onde o governo do Estado oferece a testagem.

VEJA OS LOCAIS ONDE HÁ TESTES NA GRANDE VITÓRIA

VITÓRIA

Onde e quando: o teste rápido de Covid é feito nas Unidades de Saúde dos bairros Alagoano, Andorinhas, Consolação, Forte São João, Ilha das Caieiras, Itararé, Jabour, Jardim da Penha, Maruípe, Santa Luíza, Santo André e Centro, que funcionam normalmente das 7h às 17h, a depender de adequações. Já o teste PCR é realizado no Centro de Testagem, localizado na Ilha de Santa Maria.

É preciso agendar? Sim. A partir do dia 18 de janeiro, a Prefeitura de Vitória retirou a exigência de avaliação médica e abriu o agendamento do teste em livre demanda. É possível agendar diariamente no site Sim.A partir do dia 18 de janeiro, a Prefeitura de Vitória retirou a exigência de avaliação médica e abriu o agendamento do teste em livre demanda. É possível agendar diariamente no site Agendamento Vitória , às 15h.

VILA VELHA

Onde e quando: testes para Covid-19 estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde de Vila Velha, sempre a partir das 8h, e nos postos volantes: Vila Natalina, das 18h às 21h, e Centro Integrado, das 9h às 17h.

É preciso agendar? Não há necessidade de agendamento, mas senhas estão sendo distribuídas nos locais.

SERRA

Onde e quando: os testes RT-PCR são realizados em cinco Unidades Regionais de Saúde. São elas: Boa Vista (das 7 às 17h), Feu Rosa (das 7 às 21h), Novo Horizonte (das 7 às 19h), Jacaraípe (das 7 às 21h) e Serra Dourada (das 7 às 21h) e nas Unidades Básicas de Saúde de Planalto Serrano A (das 7 às 17h) e Nova Carapina II (das 7 às 17h). Nesses locais, a testagem está sendo feita mediante solicitação médica. Os sintomáticos e contatos são testados. A Prefeitura da Serra também oferta teste de RT-PCR por livre demanda, no Laboratório Municipal da Serra, localizado em anexo à Maternidade de Carapina, em Jardim Limoeiro. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Não há necessidade de encaminhamento médico.

É preciso agendar? Como explicado acima, o agendamento é necessário em alguns locais. Caso você queira ser testado sem agendamento, procure o Laboratório Municipal da Serra. Mais informações pelo 3338-6869.

CARIACICA

Onde e quando: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, os testes estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde de Alto Lage, Bela Vista, Campo Verde, Cariacica-Sede, Flexal II, Itapemirim, Jardim América, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Operário, Oriente, Padre Gabriel, Porto de Santana, Santa Luzia, Santana, São Geraldo, São João Batista, Sotelândia e Vila Graúna. De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, os testes podem ser feitos nas Unidades de Bela Aurora, Itaquari, Rio Marinho, Santa Bárbara, Santa Fé, São Francisco e Valparaíso. No Centro de Testagem de Itaquari os testes estão disponíveis todos os dias, das 8h30 às 18h. Os moradores de Cariacica também podem contar com dois pontos externos de testagem, que funcionam de segunda sexta-feira: na Ceasa, das 8h 16h; e no Terminal de Jardim América, das 12h às 20 horas.

É preciso agendar? Não é preciso realizar agendamento, a testagem ocorre em livre demanda.

FUNDÃO

Onde e quando: a testagem de assintomáticos acontece das 9h às 10h nos seguintes dias: UBS de Timbuí às terças-feiras; UBS de Praia Grande às terças e sextas-feiras; Especialidades de Fundão Sede de segunda a sexta-feira.

É preciso agendar? A testagem ocorre por livre demanda, sem agendamento.

VIANA

Onde e quando: o teste antígeno de Covid-19 (também conhecido como teste rápido) e o RT-PCR são ofertados por livre demanda, no ponto de coleta localizado na UBS Vila Bethânia. O horário funcionamento é das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira, nesta semana. A prefeitura orienta que as pessoas sintomáticas procurem a unidade de saúde do seu território de residência para atendimento.

É preciso agendar? Não há necessidade de agendamento, a testagem ocorre no modelo de livre demanda.

GUARAPARI

Onde e quando: a orientação é para que a população procure a unidade de saúde de referência no bairro, das 7 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, em casos de sintomas leves. O atendimento para esses casos não precisa de agendamento. A população pode procurar também o Centro de Testagem de Covid-19, localizado em Muquiçaba, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados de 08h às 12h. Os pacientes só devem procurar a UPA em casos de sintomas graves.

É preciso agendamento? A testagem ocorre por livre demanda, sem necessidade de agendamento.

TESTAGEM EM MASSA NO ES

Saiba onde fazer o teste disponibilizado pelo governo do Estado: Até o dia 31 de março, o Espírito Santo pretende promover testagem em massa contra a Covid-19. Pontos estratégicos foram selecionados. Os testes podem ser feitos sem necessidade de agendamento. Caso você queira marcar horário, basta acessar o agendamento.saude.es.gov.br

Aeroporto de Vitória

Horário: 24 horas, disponível em livre demanda apenas para passageiros que embarcam ou desembarcam no Aeroporto de Vitória. Ao público geral, que não possui um cartão de viagem, é necessário fazer um agendamento on-line.



Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento ou livre demanda aos estudantes e servidores do local.



Centro de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa/ES), em Cariacica

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento e livre demanda.

Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória

Dias: Todos os dias da semana. Horário: 13h às 18h, por agendamento.



Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 11h30; 12h30 às 15h30, por agendamento.



Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 11h e de 13h às 16h, por agendamento.



Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Serra

Dias: segunda-feira a domingo. Horário: 7h30 às 11h30; 13h30 às 18h, por agendamento.



No dia 20 de janeiro, o governo do Estado anunciou a ampliação da testagem no Hospital Estadual Jayme Santos Neves. Antes, o local realizava cerca de 100 testes de Covid por dia. Agora o ponto de testagem irá ofertar 1.200 vagas diariamente por meio de agendamento pelo site da instituição . O horário de funcionamento segue o mesmo.

Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 12h às 18h, por agendamento.



Rodoviária de Vitória

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento ou por livre demanda para os passageiros que embarcam e desembarcam no local.



Rodoviária de Colatina

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: segunda a quinta, das 8h às 16h. Sexta-feira, das 8h às 12h. Os testes estão disponíveis por livre demanda ou agendamento on-line.



TESTES EM PARCERIA COM REDE PRIVADA

O secretário de Estado da Saúde detalhou que acordos do governo estadual com redes privadas podem facilitar a testagem de antígeno. Segundo Nésio Fernandes, a Federação da Unimed no Espírito Santo coopera com o Estado para que os serviços do convênio ofertem os testes disponibilizados pelo governo. O acordo aumenta o número de postos de testagem por livre demanda. Ainda não há data de início da testagem. Não conveniados também terão acesso aos testes. Nésio detalhou que aproximadamente 1,5 milhão de testes devem chegar ao Estado.