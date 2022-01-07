Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança

Covid-19: testes no aeroporto só para quem estiver viajando ou por agendamento

Medida é válida a partir desta sexta (7), mas a Sesa ressaltou que, para quem não estiver com cartão de embarque, a testagem pode ser agendada por meio do site do governo do Estado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 jan 2022 às 09:22

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 09:22

Data: 03/01/2020 - ES - Vitória - A empresa com origem suiça Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) assume administração do Aeroporto de Vitória
Testagem por livre demanda no Aeroporto de Vitória será feita só em quem tiver o cartão de embarque Crédito: Carlos Alberto Silva
Os testes rápidos por livre demanda para detectar a Covid-19 só serão feitos em quem tiver cartão de embarque ou desembarque de viagem no Aeroporto de Vitória a partir desta sexta-feira (7). O terminal aéreo é um dos pontos de testagem disponibilizados pelo governo do Estado na Grande Vitória. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) apontou que a decisão segue uma regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A Sesa explicou, porém, que a testagem no aeroporto continuará sendo realizada para quem não estiver viajando através do agendamento online. O serviço é disponibilizado no site do governo do Estado.
"A Sesa ressalta que está trabalhando para ampliar os pontos de testagem em locais estratégicos do estado para manter o atendimento adequado à população capixaba", acrescentou a pasta.
A pasta também destacou que a população pode ser testada contra a Covid-19 em locais definidos pelos municípios. Nesta terça-feira (4), o governo do Estado distribuiu 400 mil testes rápidos para detecção da doença às cidades capixabas. Em alguns casos não é necessário fazer agendamento prévio ou comprovar algum sintoma gripal. Contudo, em outros locais é preciso marcar horário ou até mesmo passar por um médico.

TESTAGEM EM MASSA

Até o dia 31 de março, o Espírito Santo pretende promover testagem em massa contra a Covid-19. Pontos estratégicos foram selecionados. Os testes podem ser feitos sem necessidade de agendamento. Caso você queira marcar horário, basta acessar o agendamento.saude.es.gov.br.

TESTES EM PARCERIA COM A REDE PRIVADA

O secretário de Estado da Saúde detalhou que acordos do governo estadual com redes privadas podem facilitar a testagem de antígeno. Segundo Nésio Fernandes, a Federação da Unimed no Espírito Santo coopera com o Estado para que os serviços do convênio ofertem os testes disponibilizados pelo governo.
O acordo aumenta o número de postos de testagem por livre demanda. Ainda não há data de início da testagem. Não conveniados também terão acesso aos testes. Nésio detalhou que aproximadamente 1,5 milhão de testes devem chegar ao Estado.

Veja Também

Covid-19: ES tem maior número de casos em 24h desde julho de 2021

ES quer vacinar crianças contra a Covid a partir de 15 de janeiro. Veja regras

Covid-19: Vitória alcança todos os indicadores do risco muito baixo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Anvisa Vitória (ES) SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados