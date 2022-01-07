Covid-19: testes no aeroporto só para quem estiver viajando ou por agendamento

Os testes rápidos por livre demanda para detectar a Covid-19 só serão feitos em quem tiver cartão de embarque ou desembarque de viagem no Aeroporto de Vitória a partir desta sexta-feira (7). O terminal aéreo é um dos pontos de testagem disponibilizados pelo governo do Estado na Grande Vitória. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) apontou que a decisão segue uma regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A Sesa explicou, porém, que a testagem no aeroporto continuará sendo realizada para quem não estiver viajando através do agendamento online. O serviço é disponibilizado no site do governo do Estado.
"A Sesa ressalta que está trabalhando para ampliar os pontos de testagem em locais estratégicos do estado para manter o atendimento adequado à população capixaba", acrescentou a pasta.
A pasta também destacou que a população pode ser testada contra a Covid-19 em locais definidos pelos municípios. Nesta terça-feira (4), o governo do Estado distribuiu 400 mil testes rápidos para detecção da doença às cidades capixabas. Em alguns casos não é necessário fazer agendamento prévio ou comprovar algum sintoma gripal. Contudo, em outros locais é preciso marcar horário ou até mesmo passar por um médico.
TESTAGEM EM MASSA
Até o dia 31 de março, o Espírito Santo pretende promover testagem em massa contra a Covid-19. Pontos estratégicos foram selecionados. Os testes podem ser feitos sem necessidade de agendamento. Caso você queira marcar horário, basta acessar o agendamento.saude.es.gov.br.
TESTES EM PARCERIA COM A REDE PRIVADA
O secretário de Estado da Saúde detalhou que acordos do governo estadual com redes privadas podem facilitar a testagem de antígeno. Segundo Nésio Fernandes, a Federação da Unimed no Espírito Santo coopera com o Estado para que os serviços do convênio ofertem os testes disponibilizados pelo governo.
O acordo aumenta o número de postos de testagem por livre demanda. Ainda não há data de início da testagem. Não conveniados também terão acesso aos testes. Nésio detalhou que aproximadamente 1,5 milhão de testes devem chegar ao Estado.