Covid-19: Vitória alcança todos os indicadores do risco muito baixo

As três metas de vacinação – 80% dos adultos vacinados com duas doses, 90% dos adolescentes com a primeira dose e 90% dos idosos imunizados com a dose de reforço – foram alcançadas nesta quarta-feira (5). Conforme dados do site Vacina e Confia , do Governo do Estado , a Capital já tem:

109,19% dos adultos vacinados com as duas doses;

90,24% dos adolescentes vacinados com a primeira dose;



90,07% dos idosos vacinados com a dose de reforço.



A Secretaria de Saúde de Vitória informou que o percentual de adultos vacinados ultrapassa 100% devido à Capital vacinar também pessoas de outros municípios e Estados.

No entanto, isso não significa que Vitória passará para o nível "muito baixo" na próxima atualização do mapa de risco do Estado. A ida para esta classificação depende dos outros seis municípios da microrregião Metropolitana atingirem os mesmos indicadores. Veja qual a situação de cada um:

Cariacica

81,63% de adultos com duas doses

75,76% de adolescentes com a primeira dose

72,14% de idosos com a dose de reforço





81,63% de adultos com duas doses 75,76% de adolescentes com a primeira dose 72,14% de idosos com a dose de reforço Fundão

83,06% de adultos com duas doses

84,03% de adolescentes com a primeira dose

81,77% de idosos com a dose de reforço





83,06% de adultos com duas doses 84,03% de adolescentes com a primeira dose 81,77% de idosos com a dose de reforço Guarapari

82,97% de adultos com duas doses

89,9% de adolescentes com a primeira dose

77,44% de idosos com a dose de reforço





82,97% de adultos com duas doses 89,9% de adolescentes com a primeira dose 77,44% de idosos com a dose de reforço Serra

78,94% de adultos com duas doses

74,25% de adolescentes com a primeira dose

73,43% de idosos com a dose de reforço





78,94% de adultos com duas doses 74,25% de adolescentes com a primeira dose 73,43% de idosos com a dose de reforço Viana

93,39% de adultos com duas doses

82,88% de adolescentes com a primeira dose

78,65% de idosos com a dose de reforço





93,39% de adultos com duas doses 82,88% de adolescentes com a primeira dose 78,65% de idosos com a dose de reforço Vila Velha

77,04% de adultos com duas doses

70,47% de adolescentes com a primeira dose

79,08% de idosos com a dose de reforço



Além das metas de vacinação contra a Covid-19, as cidades precisam ter pontos de livre realização de testes que identificam a infecção pelo coronavírus . No caso de Vitória, por exemplo, a testagem está disponível em unidades de saúde e em um centro específico, localizado na Ilha de Santa Maria.

Quando uma microrregião tiver as condições exigidas, ela passará para o risco muito baixo no mapa do Espírito Santo , devendo manter apenas medidas como uso de máscara e exigência do comprovante de vacinação em eventos. A volta para outros níveis só acontecerá diante de uma nova crise sanitária.

14 CIDADES DO ES JÁ ALCANÇAM OS INDICADORES

Cachoeiro de Itapemirim e Colatina. Confira: Assim como Vitória, outros 13 municípios já alcançaram os três indicadores de vacinação contra o coronavírus necessários para poderem integrar o risco muito baixo. Todos são do interior do Estado e nenhuma polo, como Linhares

Águia Branca



Alegre



Alfredo Chaves



Boa Esperança



Itaguaçu



Itarana



João Neiva



Laranja da Terra



Muniz Freire



Rio Bananal



Santa Leopoldina



São José do Calçado



Venda Nova do Imigrante



Já no que diz respeito às microrregiões em si, as mais próximas de atingir a classificação de cor azul são Central Serrana, Sudoeste Serrana e Caparaó. Nos três casos, é preciso avançar na imunização dos idosos com a dose de reforço que está em 88,48%, 87,25% e 84,62%, respectivamente.