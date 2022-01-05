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Avanço da imunização

Covid-19: Vitória alcança todos os indicadores do risco muito baixo

Capital é a primeira cidade da Região Metropolitana a atingir as metas de vacinação contra a doença; nova classificação no mapa depende de outros municípios
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 jan 2022 às 19:47

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 19:47

A cidade de Vitória é a primeira da Região Metropolitana a atingir todos os requisitos exigidos para poder integrar o risco muito baixo – o nível da cor azul, de menor restrição para atividades sociais e econômicas do mapa de risco, elaborado com base em indicadores da pandemia no Espírito Santo.
As três metas de vacinação – 80% dos adultos vacinados com duas doses, 90% dos adolescentes com a primeira dose e 90% dos idosos imunizados com a dose de reforço – foram alcançadas nesta quarta-feira (5). Conforme dados do site Vacina e Confia, do Governo do Estado, a Capital já tem:
  • 109,19% dos adultos vacinados com as duas doses;
  • 90,24% dos adolescentes vacinados com a primeira dose;
  • 90,07% dos idosos vacinados com a dose de reforço.
A Secretaria de Saúde de Vitória informou que o percentual de adultos vacinados ultrapassa 100% devido à Capital vacinar também pessoas de outros municípios e Estados.
No entanto, isso não significa que Vitória passará para o nível "muito baixo" na próxima atualização do mapa de risco do Estado. A ida para esta classificação depende dos outros seis municípios da microrregião Metropolitana atingirem os mesmos indicadores. Veja qual a situação de cada um:
  • Cariacica
    81,63% de adultos com duas doses
    75,76% de adolescentes com a primeira dose
    72,14% de idosos com a dose de reforço

  • Fundão
    83,06% de adultos com duas doses
    84,03% de adolescentes com a primeira dose
    81,77% de idosos com a dose de reforço

  • Guarapari
    82,97% de adultos com duas doses
    89,9% de adolescentes com a primeira dose
    77,44% de idosos com a dose de reforço

  • Serra
    78,94% de adultos com duas doses
    74,25% de adolescentes com a primeira dose
    73,43% de idosos com a dose de reforço

  • Viana
    93,39% de adultos com duas doses
    82,88% de adolescentes com a primeira dose
    78,65% de idosos com a dose de reforço

  • Vila Velha
    77,04% de adultos com duas doses
    70,47% de adolescentes com a primeira dose
    79,08% de idosos com a dose de reforço
Além das metas de vacinação contra a Covid-19, as cidades precisam ter pontos de livre realização de testes que identificam a infecção pelo coronavírus. No caso de Vitória, por exemplo, a testagem está disponível em unidades de saúde e em um centro específico, localizado na Ilha de Santa Maria.
Quando uma microrregião tiver as condições exigidas, ela passará para o risco muito baixo no mapa do Espírito Santo, devendo manter apenas medidas como uso de máscara e exigência do comprovante de vacinação em eventos. A volta para outros níveis só acontecerá diante de uma nova crise sanitária.
14 CIDADES DO ES JÁ ALCANÇAM OS INDICADORES
Assim como Vitória, outros 13 municípios já alcançaram os três indicadores de vacinação contra o coronavírus necessários para poderem integrar o risco muito baixo. Todos são do interior do Estado e nenhuma polo, como LinharesCachoeiro de Itapemirim Colatina. Confira:
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Boa Esperança
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Muniz Freire
  • Rio Bananal
  • Santa Leopoldina
  • São José do Calçado
  • Venda Nova do Imigrante
Já no que diz respeito às microrregiões em si, as mais próximas de atingir a classificação de cor azul são Central Serrana, Sudoeste Serrana e Caparaó. Nos três casos, é preciso avançar na imunização dos idosos com a dose de reforço que está em 88,48%, 87,25% e 84,62%, respectivamente.

Atualização

06/01/2022 - 9:42
Após a publicação desta reportagem, a Secretaria de Saúde de Vitória esclareceu que o percentual de adultos vacinados ultrapassa 100% devido à Capital vacinar também pessoas de outros municípios e Estados. Incluímos a informação no texto.

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