Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mapa de risco

ES volta a ter todas as cidades em risco baixo para Covid-19

Estado tem os 78 municípios na cor verde, que representam risco baixo para transmissão do novo coronavírus; classificação vale a partir da próxima segunda-feira (03)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2021 às 17:48

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 17:48

Depois de ficar uma semana com um município (Alto Rio Novo) em risco moderado para a transmissão do novo coronavírus, o Espírito Santo voltou a ter todas as cidades na cor verde, ou seja, em risco baixo. É o que mostra o 88º mapa de risco — elaborado com base em indicadores da pandemia — divulgado nesta sexta-feira (31) pelo governo do Estado.
Os 78 municípios voltaram a ficar em risco baixo para a Covid-19
Os 78 municípios voltaram a ficar em risco baixo para a Covid-19 Crédito: Divulgação/Governo do ES
No risco baixo não há restrições para funcionamento do comércio e eventos sociais podem acontecer com limite de público estipulado. Contudo, medidas de segurança sanitária como distanciamento e uso de máscaras e álcool em gel continuam sendo exigidos.
A nova classificação começa a valer a partir da próxima segunda-feira (03) e vai permanecer em vigor até o domingo seguinte, dia 09 de janeiro de 2022, sem acarretar mudanças em relação à que já está valendo. Nenhum município capixaba migrou para o "risco muito baixo", criado em outubro pelo Estado.

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

88º Mapa de Risco tem todas as cidades com risco baixo para Covid-19
88º Mapa de Risco tem todas as cidades com risco baixo para Covid-19 Crédito: Divulgação/Governo do ES
  • Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
  • Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. 
  • Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
No dia 6 de outubro, porém, o governo do Estado incluiu um quinto nível: o "risco muito baixo", que será identificado pela cor azul no mapa. A nova categoria será aplicada a microrregiões capixabas que atingirem determinados índices de vacinação em adolescentes, adultos e idosos. São eles:
  • 80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única;
  • 90% dos idosos precisam estar vacinados já com a dose de reforço;
  • 90% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem ter tomado, ao menos, a primeira dose. 
Até esta sexta-feira, nenhuma microrregião havia atingido as metas de vacinação para migrar para o risco muito baixo. Confira os dados no mapa abaixo:
Dados da vacinação nas regiões do Espírito Santo
Dados da vacinação nas regiões do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Portal Vacina e Confia
Espírito Santo foi divido em dez microrregiões. Aquela que ingressar no risco muito baixo deixará de sofrer restrições, mas deverá manter o uso de máscara e exigir o comprovante de vacinação em eventos. Ao passar para a cor azul, ela só voltará a outros níveis de risco se ocorrer uma nova crise sanitária. 
ES volta a ter todas as cidades em risco baixo para Covid-19

Veja Também

ES aguarda chegada de nova Pfizer para vacinar crianças

Epidemia de gripe no ES: saiba como prevenir a doença

“Teremos um primeiro semestre de 2022 delicado”, diz Margareth Dalcolmo sobre Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Governo do ES Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados