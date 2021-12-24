Covid-19: ES volta a ter uma cidade em risco moderado

Após quatro semanas consecutivas com todos os municípios classificados no risco baixo para a transmissão do coronavírus , o Espírito Santo volta a ter uma cidade em risco moderado (cor amarela). É o caso de Alto Rio Novo, segundo o que aponta o 87º mapa de risco — elaborado com base em indicadores da pandemia — divulgado nesta sexta-feira (24) pelo governo do Estado

87º Mapa de Risco do Espírito Santo foi divulgado na noite desta sexta-feira (24) pelo Governo do ES Crédito: Divulgação - Governo do ES

A nova classificação começa a valer a partir da próxima segunda-feira (27) e vai permanecer em vigor até o domingo seguinte, dia 2 de janeiro de 2022, sem acarretar mudanças em relação à que já está valendo. Nenhum município capixaba migrou para o "risco muito baixo", criado recentemente pelo Estado

Imagem mostra a comparação entre o mapa que está em vigor e o que valerá para a próxima semana: não há mudanças Crédito: Divulgação - Governo do ES

A última vez em que o Espírito Santo apresentou um mapa quase todo verde, com apenas uma cidade em amarelo, foi no dia 19 de novembro, quando foi anunciado o 82º Mapa de Risco Covid-19, com vigência entre os dias 22 de 28 de novembro. Na ocasião apenas Afonso Claudio estava em risco moderado.

Nesta sexta-feira (24) não foram divulgados os dados sobre as metas de vacinação das microrregiões. Até o momento, nenhuma microrregião conseguiu atingir os três índices para a classificação de Risco Muito Baixo.

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

Risco moderado: Alto Rio Novo

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.

Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.

composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.

No último dia 6 de outubro, porém, o governo do Estado incluiu um quinto nível: o "risco muito baixo", que será identificado pela cor azul no mapa. A nova categoria será aplicada a microrregiões capixabas que atingirem determinados índices de vacinação em adolescentes, adultos e idosos. São eles:

80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única;

90% dos idosos precisam estar vacinados já com a dose de reforço;

90% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem ter tomado, ao menos, a primeira dose.