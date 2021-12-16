“Teremos um primeiro semestre de 2022 delicado”, diz Margareth Dalcolmo sobre Covid

Margareth Dalcolmo, médica pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que lança nesta quinta-feira (16), em “Um tempo para não esquecer – A visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde”. Apesar da redução do número de casos e óbitos do novo coronavírus no país, o surgimento regular de novas variantes deixa claro que a pandemia ainda não chegou ao fim. É este o alerta feito por, médica pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que lança nesta quinta-feira (16), em Vitória , o livro

às 18h30, na galeria Via Thorey, em Jardim da Penha. A médica capixaba, eleita personalidade do ano pelo Prêmio Faz a Diferença 2020, autografa a obra

Pneumologista Margareth Dalcolmo lança livro em Vitória nesta quinta (16) Crédito: Divulgação

Desde o início das contaminações pelo novo coronavírus , Margareth acompanhou de perto as repercussões clínicas, os efeitos sociais e os esforços da comunidade científica para encontrar vacinas capazes de conter a rápida propagação do vírus, tendo tornado-se referência no assunto

O livro, lançado pela editora Bazar do Tempo, é uma compilação de artigos escritos semanalmente e publicados pelo jornal O Globo desde o início da crise sanitária, e constitui um diário que documenta os acontecimentos desse período marcante da história mundial.

"Fui fazendo esses registros desde março do ano passado [período classificado como início da pandemia]. É uma espécie de cronologia da pandemia, as descobertas, os acertos, as decepções", relatou a pneumologista à reportagem de A Gazeta.

Livro “Um tempo para não esquecer”, de Margareth Dalcolmo Crédito: Bazar do Tempo/Divulgação

Questionada sobre quais seriam essas decepções, a especialista desta que a principal delas foi a falta de uma organização harmônica para enfrentar o vírus que já dizimou mais de 600 mil brasileiros desde o início da crise sanitária, sendo 13 mil apenas no Espírito Santo.

"A retórica governamental foi extremamente nociva, e os pesquisadores, o tempo todo, tiveram que tentar desconstruir falas [do governo] a favor de tratamentos que não funcionavam para nada."

"Além de outros pontos, o Brasil foi um celeiro de desenvolvimento de fase três da vacina, tivemos um grande número de voluntários e, a despeito disso, demoramos a comprar vacinas. Menos vidas poderiam ter perdidas, se a situação tivesse sido diferente" Margareth Dalcolmo - Médica pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

A médica destaca que o luto persiste, mas que, em meio a tantos desafios, o desenvolvimento da vacina em um período relativamente curto de tempo, sem pular nenhuma das etapas, pode ser considerado um dos maiores feitos humanos das últimas décadas.

Ao longo de 2021, as vacinas foram gradualmente reduzindo casos graves e mortes provocada pela Covid-19 e lentamente foram trazendo de volta a sensação de liberdade conhecida no período pré-pandemia.

Dalcolmo reforça, entretanto, que essa melhora não significa ainda o fim da pandemia, e há muito a alcançar até lá.