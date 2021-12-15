Surto de gripe no ES: veja onde se vacinar na Grande Vitória

Embora o aumento no número de casos ainda não tenha impactado as internações e mortes, a Sesa articulou com os municípios do Estado uma espécie de "força-tarefa" para aplicação de 500 mil vacinas em duas semanas. O objetivo é alcançar 90% do público-alvo vacinado. Atualmente, essa taxa está em 78,6%.

A Gazeta entrou em contato com os principais municípios da Confira: Para incentivar os capixabas a se vacinarem, a reportagem deentrou em contato com os principais municípios da Grande Vitória para saber como e onde as pessoas podem se imunizar contra a gripe. Abaixo, você confere as orientações de cada cidade. A lista está em ordem alfabética.

CARIACICA

Onde e quando se vacinar: nas unidades básicas de saúde de Campo Grande, Cariacica Sede, Itapemirim, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Oriente, Padre Gabriel e Porto de Santana, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30. Nas unidades básicas de saúde de São Francisco, Santa Fé, Bela Aurora, Valparaíso, Santa Bárbara e Itaquari, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30. Também é possível se imunizar no Faça Fácil perto do Terminal de Campo Grande até esta sexta-feira (17) e no Supermercado Casagrande de Campo Grande até este sábado (18), das 8h30 às 16h.



nas unidades básicas de saúde de Campo Grande, Cariacica Sede, Itapemirim, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Oriente, Padre Gabriel e Porto de Santana, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30. Nas unidades básicas de saúde de São Francisco, Santa Fé, Bela Aurora, Valparaíso, Santa Bárbara e Itaquari, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30. Também é possível se imunizar no Faça Fácil perto do Terminal de Campo Grande até esta sexta-feira (17) e no Supermercado Casagrande de Campo Grande até este sábado (18), das 8h30 às 16h. É preciso agendar? Não.

GUARAPARI

Onde e quando se vacinar: nas unidades básicas de saúde de Setiba, Santa Mônica, Perocão, Jabaraí, Adalberto Simão Nader, Bela Vista, Amarelo, Rio Claro, Reta Grande, Camurugi, Roberto Calmon (Centro), Caic (Olaria) e Kubitschek, além do Centro Municipal de Saúde, em Itapebussu. Sempre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h.



nas unidades básicas de saúde de Setiba, Santa Mônica, Perocão, Jabaraí, Adalberto Simão Nader, Bela Vista, Amarelo, Rio Claro, Reta Grande, Camurugi, Roberto Calmon (Centro), Caic (Olaria) e Kubitschek, além do Centro Municipal de Saúde, em Itapebussu. Sempre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h. É preciso agendar? Não.

SERRA

Onde e quando se vacinar: em qualquer unidade de saúde, conforme o horário particular de cada sala de imunização. Também é possível se vacinar no Shopping Laranjeiras, de quarta a sexta-feira, das 9h às 16h, até o dia 23 de dezembro, e aos sábados das 9h às 17h. No Shopping Montserrat, a vacinação é feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e no próximo sábado (18), das 10h às 17h. O município também conta com a "vacinação itinerante", que vai percorrer Porto Canoa nesta quinta-feira (16) e Jardim Tropical, nesta sexta-feira (17).

em qualquer unidade de saúde, conforme o horário particular de cada sala de imunização. Também é possível se vacinar no Shopping Laranjeiras, de quarta a sexta-feira, das 9h às 16h, até o dia 23 de dezembro, e aos sábados das 9h às 17h. No Shopping Montserrat, a vacinação é feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e no próximo sábado (18), das 10h às 17h. O município também conta com a "vacinação itinerante", que vai percorrer Porto Canoa nesta quinta-feira (16) e Jardim Tropical, nesta sexta-feira (17). É preciso agendar? Não.

VIANA

Onde e quando se vacinar: nas 18 unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



nas 18 unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É preciso agendar? Não.

VILA VELHA

Onde e quando se vacinar: em qualquer unidade de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Aos sábados, também é possível se vacinar na Vila Natalina, no Parque da Prainha, das 14h às 21h.

em qualquer unidade de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Aos sábados, também é possível se vacinar na Vila Natalina, no Parque da Prainha, das 14h às 21h. É preciso agendar? Não.

VITÓRIA

Onde e quando se vacinar: em qualquer unidade de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, e nos pontos de vacinação contra a Covid-19.

em qualquer unidade de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, e nos pontos de vacinação contra a Covid-19. É preciso agendar? Não.

INFLUENZA: O QUE É?

As "influenzas" são tipos de gripe e isso já ajuda a entender do que se trata a doença. Os sintomas mais comuns são: nariz escorrendo, congestão nasal, espirros, tosse, febre, dor de cabeça, mal estar, mialgia (dores musculares) e dor de garganta – que costumam desaparecer em até sete dias.

Algumas pessoas têm mais chances de desenvolver um quadro grave. É o caso de crianças até cinco anos de idade, idosos, gestantes, imunossuprimidos e diabéticos. Assim como quem possui algum problema ou doença no coração (cardiopatas) ou nos pulmões (pneumopatas).

Assim como a Covid-19, a Influenza também é transmitida por via respiratória. Ou seja, usar máscara, evitar aglomerações, deixar os ambientes ventilados e reforçar a higienização das mãos e superfícies são atitudes que ajudam a evitar a transmissão do vírus. Além da vacinação contra a gripe, é claro.