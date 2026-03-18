Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: quem são as vítimas do trânsito no ES?

CBN Vitória ao vivo: quem são as vítimas do trânsito no ES?

No programa desta quarta-feira (18), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:37

No programa CBN Vitória desta quarta-feira (18), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

Paciente é um homem de 30 a 39 anos; Estado ainda investiga dois casos suspeitos e descartou outros 42 registros

Cachoeiro registra terceiro caso confirmado de mpox no ES em 2026

No programa desta quarta-feira (18), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: quem são as vítimas do trânsito no ES?

Fogo destruiu parte do imóvel e mobilizou bombeiros por cerca de duas horas na noite de terça-feira (17); suspeita é de curto-circuito

Idosa e dois cães escapam ilesos de incêndio em casa em Colatina

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais