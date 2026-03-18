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Cachoeiro registra terceiro caso confirmado de mpox no ES em 2026

Cachoeiro registra terceiro caso confirmado de mpox no ES em 2026

Paciente é um homem de 30 a 39 anos; Estado ainda investiga dois casos suspeitos e descartou outros 42 registros

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:39

mpox
A Mpox é causada pelo vírus Monkeypox e o sintoma mais comum é a erupção na pele Crédito: Shutterstock

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, registrou o terceiro caso confirmado de mpox em 2026 no Estado, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O boletim mais recente, publicado na segunda-feira (16), informa que o paciente é um homem com idade entre 30 e 39 anos.

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A pasta também investiga outros dois casos suspeitos, e informou ter registrado 50 notificações da doença neste ano e descartado 42. Outros três registros foram descritos com perda de segmento — não foram totalmente monitorados até a cura.

A primeira confirmação de mpox em 2026 ocorreu em fevereiro, em um morador de Colatina, no Noroeste capixabaa, com idade entre 20 a 29 anos. O segundo caso foi registrado na Serra, na Grande Vitória, em um homem de 40 e 49 anos.

No Brasil, já são 140 casos confirmados da doença neste ano, segundo o Ministério da Saúde. A maior concentração está em São Paulo, com 93 registros desde janeiro. Em seguida aparecem Rio de Janeiro (18), Minas Gerais (11), Roraima (11), Rio Grande do Norte (3), Rio Grande do Sul (3), Santa Catarina (3), Paraná (2), Pará (1), Amapá (1), Ceará (1), Distrito Federal (1) e Sergipe (1).

Em 2025, o país registrou 1.079 casos e duas mortes pela doença. No Espírito Santo, 39 pessoas foram diagnosticadas com mpox no mesmo período.

Vídeo explicativo sobre a doença.

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