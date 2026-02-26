Espírito Santo confirma 1° caso de Mpox em 2026; doença dispara no Brasil

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13:15
O primeiro caso de Mpox em 2026 no Espírito Santo foi confirmado nesta semana em Colatina, no Noroeste do Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), outras 14 notificações foram registradas neste ano: uma permanece sob investigação e 13 foram descartadas. A doença volta ao debate em meio ao aumento de registros no país.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já contabiliza 88 casos confirmados de Mpox em 2026. A maioria está concentrada em São Paulo, com 62 ocorrências desde janeiro. Também há registros no Rio de Janeiro (15), Rondônia (4), Minas Gerais (3), Rio Grande do Sul (2), Paraná (1) e Distrito Federal (1). Não há óbitos neste ano.
Em 2025, o país registrou 1.079 casos e duas mortes. No Espírito Santo, no ano passado, foram 229 notificações, com 39 confirmações, três casos suspeitos e 170 descartados.
O que é Mpox?
Como a doença é transmitida?
Quais são os sintomas?
Qual é o tratamento e quando há risco de gravidade?
