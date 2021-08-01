Capixaba referência em Covid, Margareth Dalcolmo ganha prêmio nacional

Uma das referências sobre o coronavírus no Brasil, a médica capixaba e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Margareth Dalcolmo, de 66 anos, foi escolhida a personalidade do ano de 2020 no Prêmio Faz Diferença, realizado pelo jornal O Globo.
Desde o início da pandemia, a capixaba, que é uma das pneumologistas mais experientes do país e referência no tratamento de doenças respiratórias no país, vem realizando diversas participações em programas de TV e na imprensa em geral, trazendo esclarecimentos e alertas sobre a Covid-19.
Como médica e pesquisadora da Fiocruz, Dalcolmo foi uma das primeiras vacinadas contra a Covid em terras brasileiras, ainda em janeiro. No ano passado, ela chegou a contrair o coronavírus e ficou em isolamento por 17 dias.
Ao jornal O Globo, a cientista contou como foi o início da sua atuação na pandemia no ano passado.
"Os primeiros pacientes que eu tratei tinham ido a desfiles de escola de samba, e logo ficou claro que a gente estava lidando com uma doença de grande capacidade de transmissão. Rapidamente, aprendemos que a Covid-19 era uma doença sistêmica".
* Com informações de O Globo