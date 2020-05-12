Margareth Dalcolmo: médica capixaba referência em Covid-19 está com a doença

Uma das referências sobre o novo coronavírus no Brasil, a médica capixaba e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Margareth Dalcolmo, foi diagnosticada com a Covid-19. Uma das pneumologistas mais experientes do país, que possui um vasto e importante trabalho na área, Margareth está no início dos sintomas e em isolamento.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a médica, que confirmou estar com a doença. No entanto, quem falou mais sobre a condição da especialista foi a irmã e jornalista Beth Dalcolmo. Segundo Beth, Margareth está no início dos sintomas e respeitando o isolamento social em casa.
Ela está no começo dos sintomas. Está em casa, no isolamento. A gente está rezando muito para que nada se complique, nada se agrave, que ela passe por isso de forma branda, disse.
Desde o início da pandemia, a capixaba, que é referência no tratamento de doenças respiratórias no país, vem realizando diversas participações em programas de TV e na imprensa em geral, trazendo informações sobre a Covid-19.
A irmã Beth falou sobre como é acompanhar um familiar acometido pela doença. Segundo ela, é cruel não poder cuidar de quem gosta pela exigência do distanciamento social. Mas disse estar na torcida pela recuperação da médica, para que ela volte a fazer o que mais gosta, que é cuidar de gente.
"Pra gente que fica longe é uma doença tão cruel, do ponto de vista de que a gente não pode estar perto e cuidar de quem a gente ama. A gente fica de longe nessa angústia. Mas na torcida e rezando para ela ficar boa logo, porque ela é muito contributiva, generosa. E que ela volte à ativa, volte a cuidar e fazer o que ela gosta, que é cuidar de gente"