'Não é doença de velho', alerta médica capixaba sobre Covid-19 no Brasil

"Essas filas, bem como outras aglomerações, são para nós uma grande fonte de preocupação. Saiu uma matéria no jornal O Globo, publicada com a tese que eu levantei há cerca de dois meses, quando a epidemia chegou ao Brasil, que a doença se rejuvenesceria no país. E nós estamos provando que é verdade, ou seja, no Brasil a doença não é uma doença de velho, é uma doença de gente mais nova. Essas filas são um desastre. Elas deveriam estar sendo organizadas com a distância necessária de uma pessoa para outra. Tinham que estar sendo rigorosamente organizadas para não expor as pessoas a um risco maior. E quando eu falo de risco maior, não estou falando de pessoas idosas. Estou falando de pessoas mais jovens, que acham que por serem mais jovens não vão se contaminar. O risco que elas têm é igual ao de qualquer outra pessoa"