Governo do ES começa a monitorar celulares para conter pandemia

Torres de telefonia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A informação é do presidente-executivo do SindiTelebrasil, Marcos Ferrari. À coluna, ele contou em primeira mão que o Espírito Santo passou a ser um dos oito entes da federação a adotar o instrumento de auxílio ao controle da doença. Além do governo capixaba, entre as gestões que já utilizam o Mapa de Calor estão: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Paraíba e Alagoas.

De acordo com Ferrari, a ferramenta pode ser usada em todo o país, mas, para isso, é necessário que o ente público demonstre interesse e solicite o acesso. Ele precisa ainda assinar um acordo de cooperação técnica e um termo de responsabilidade e confidencialidade.

Além do governo federal e dos governos estaduais, podem aderir ao mapa as capitais e os municípios com mais de 500 mil habitantes. Dessa forma, aqui no Estado, somente as cidades de Vitória Serra estão aptas. Mas até a noite de segunda-feira (4), nenhuma das duas havia solicitado a adesão.

O presidente-executivo do SindiTelebrasil explica que os governos terão acesso a informações que ajudam a avaliar o nível de isolamento em seus Estados. Segundo ele, é possível identificar se está acontecendo um grande fluxo de movimentação entre bairros e cidades e também se há aglomerações em determinada área.

Marcos Ferrari é presidente-executivo do SindiTelebrasil Crédito: SindiTelebrasil/Divulgação

"O Mapa de Calor permite que o gestor adote políticas públicas mais eficientes. Uma vez que ele tem acesso aos dados de isolamento, ele pode maximar a eficiência das suas ações, por exemplo, para avaliar se deve apertar ou afrouxar a quarentena. Mas é importante destacar que ele apenas tem acesso às informações. Não pode manipulá-las. E a base é formada por dados agregados. Não há compartilhamento, nem exposição de dados pessoais" Marcos Ferrari - presidente-executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil)

O tema relacionado ao compartilhamento das informações pelas operadoras chegou a gerar polêmica logo que a ideia foi divulgada. Muitas pessoas temiam que seus dados pessoais fossem expostos. Mas Marcos Ferrari diz que a iniciativa não oferece riscos para a privacidade e compara a situação com uma catraca de metrô.

"Estamos falando apenas de uma estatística. É como acontece no metrô. Pessoas passam pelo local o tempo todo. Mas, ao final do dia, o administrador sabe quantas pessoas passaram na catraca, mas não sabe quem passou", pondera ao citar que a expectativa é que a base de dados fique disponível até o final de junho, podendo ser postergada caso haja necessidade.

Os dados do Espírito Santo serão relativos a aproximadamente 3,9 milhões de chips telefônicos e, assim como nas demais localidades, serão repassados com um dia de atraso de modo aglomerado e anonimizado.