Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Governo vai enviar projeto de lei que obriga uso de máscaras no ES

O texto vai prever uso obrigatório no transporte coletivo, comércio, indústria e serviços. Empresa poderá ser multada em caso de descumprimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 19:44

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 19:44

Clientes com máscara na fila do banco no bairro Glória, em Vila Velha. O Governo do Estado determinou o usar máscara de proteção contra o coronavírus
Clientes com máscara na fila do banco no bairro Glória, em Vila Velha. O governo do Estado determinou o usar máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador Renato Casagrande anunciou na noite desta segunda-feira (4) que vai enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Espírito Santo para tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo, comércio, industria e serviços no Estado. Será prevista multa para a empresa que descumprir a exigência.
Segundo Casagrande, será proibida a entrada e permanência de pessoas sem o equipamento de proteção nos ônibus, sob pena de multa às empresas de ônibus que integram as concessionárias do transporte coletivo.
No caso do comércio e serviços, a exigência valerá tanto para funcionários e prestadores quanto para clientes. A responsabilidade, nesses casos, também será do empresário, que deverá fornecer a máscara aos trabalhadores e regular a entrada de clientes também com o equipamento.

Veja Também

Coronavírus no ES: número de casos sobe para 3.351 e mortes chegam a 123

Carga da China com mais de 50 mil testes PCR chega ao ES

Preocupação: 4 mil turistas visitaram Santa Teresa no feriado

A lei vai promover um debate conjunto entre parlamentares e sociedade. É mais uma forma de reduzir o contágio do vírus. Compreendemos que mascara é barreira. No transporte não tem como haver distância de dois metros de uma pessoa para a outra. Com a máscara, a possibilidade de contágio diminui muito, disse.
O projeto é mais uma medida para conter o avanço dos casos de Covid-19 no Estado, que preocupa o governo. O uso de máscaras de proteção facial é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, tanto para impedir que pessoas com sintomas transmitam a doença quanto para reduzir a chance de contágio de quem está saudável.
O governador não deu prazo de quando o texto chegará à Assembleia. Quando for enviado, ele deverá ser votado e aprovado pela maioria dos deputados. Em seguida, o projeto volta para o governador, que precisa sancioná-lo para que vire lei.

Veja Também

Médico do ES faz apelo: "Façam mais duas semanas de isolamento"

Número de profissionais da saúde com coronavírus já passa de mil no ES

Hoffmann: "Piora da situação na Grande Vitória pode levar a lockdown"

Atualmente, há um decreto que orienta o uso de máscaras para todas as pessoas que precisem sair de casa para atividades essenciais. Nas cidades onde o risco de contágio é alto, essa já é uma obrigação também determinada por decreto, mas não há previsão de punição em caso de descumprimento.

ISOLAMENTO SOCIAL PRECISA AUMENTAR

Durante o pronunciamento o Casagrande voltou a ressaltar a importância das medidas de isolamento social, como a saída apenas em caso de necessidade, isolamento de pessoas do grupo de risco, distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos, entre outras.

Veja Também

Bebê de oito meses é internado com coronavírus no ES

Usuários do Transcol começam a receber máscaras em terminal

Hospital de campanha no ES: "No momento, não temos necessidade", diz subsecretário

Ele destacou que durante o fim de semana, o nível de isolamento do Estado chegou a 50% no sábado e 55% no domingo. Esses valores são considerados mínimos para que a medida surta efeito na diminuição de casos da Covid-19.
Vimos ainda muita gente se aglomerando, muita gente sem máscara, nas praias, interagindo. Buscamos a todo momento atitudes para que agente possa preservar vidas. É preciso disciplina, cada um de nós tem uma parte a cumprir. Temos muita gente sem sintomas mas que podem transmitir o vírus para outras, afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados